Aussie-Klassiker jetzt auf Vinyl

Es ist mittlerweile fast auf den Tag zehn Jahre her, dass ich das erste Mal KARNIVOOL hörte. Es begannen gerade die ersten Auswüchse meines Australien-Rausches und da dauerte es natürlich nicht lange, dass man auf Ian Kenny und seine Männer stieß. Der Song 'Themata' brauchte nur einen Durchlauf, um mir klarzumachen, dass ich diese Band brauchte.

Seitdem hat sich der alternativ-progressive Rock auf "Themata" längst als gern gesehener Gast in meinen Abspielgeräten erwiesen. "Themata" merkt man dabei an, dass sich die Truppe viel Zeit mit dem ersten Album gelassen hat. Gegründet wurde KARNIVOOL bereits 1997, doch bis zur ersten EP "Persona" dauerte es vier Jahre, bis "Themata" dann sogar acht Jahre. Und hört man nacheinander "Persona" und "Themata", so wird auch der enorme Entwicklungssprung deutlich, den das Quintett in der Zeit gemacht hat.

"Themata" ist dabei noch nicht ganz so verknobelt wie die Nachfolger "Sound Awake" und "Asymmetry". Stattdessen gibt es kompakte Fünfminüter, die aber nur bedingt eingängig sind. Klar, der Titelsong ist ein Single-Hit der Marke 'Sober' oder 'Parabola' von TOOL, dabei sogar noch deutlich hymnischer, aber eben auch kein geradeliniger Alternative-Rock-Smasher. Ähnliches gilt für das eröffnende 'Cote' oder folgende 'Shutterspeed'. Die Riffs von Drew Goddard haben dabei durchaus einen Nu-Metal-Anstrich und sind sicher inspiriert von einer Band wie den DEFTONES, aber dennoch hat er einen ganz eigenen Stil entwickelt, den ich mittlerweile aus hunderten Gitarristen raushören würde. Darüber schweben die klaren, dennoch kräftigen Vocals von Ian Kenny, der es immer wieder schafft Enterhaken in den Ohren auszuwerfen. Egal, ob der Refrain von 'Fear Of The Sky' oder dem insgesamt großartigen 'L1fel1ke', Ian Kenny hievt die Songs auf das nächste Level.

Dass "Themata" anno 2005 ein Erfolg in Australien wurde, ist da nur folgerichtig, womit die Band schnell auf den Spuren von THE BUTTERFLY EFFECT und COG wandelte. Hier in Europa ist KARNIVOOL mittlerweile gar die größte Band des alternativen Progressive Rock aus Australien, was auch an der großartigen Liveshows liegt, die hier abgerissen wurden.

Der Grund, dass ich euch das alles erzähle ist, dass wir noch keine Rezension zu "Themata" hatten und InsideOut die drei Alben von KARNIVOOL auf Vinyl veröffentlicht hat. Alle Alben kommen als Doppel-LP im Gatefold und mit Download-Card. Die CD-Sammler unter euch werden aber wohl noch ein bisschen suchen und ggf. etwas höhere Preise zahlen müssen. Mein Tipp: kauft einen Plattenspieler und diese wunderbare Version.

Ganz klar, "Themata" ist ein Klassiker aus Australien, der zwar von "Sound Awake" noch übertroffen wird, aber dennoch in jeden gut sortierten Prog-Haushalt gehört.