Stagnation trotz musikalischer Weiterentwicklung

Zwei Jahre ist es her, dass das griechische Urgestein KAWIR das letzte Album "Exilasmos" veröffentlicht hat. Jetzt liegt mit "Adrasteia" das achte Studioalbum der Pagan-Black-Metaller vor. Haben die Griechen in den zwei Jahren etwas an ihrem Sound verändert? Nervt mich der Gesang weiterhin, so wie bei "Exilasmos"?

Zur zweiten Frage kann ich leider nur "Ja" sagen. Zwar nervt er mich nicht ganz so sehr wie beim Vorgänger, aber mit der Zeit hat man die nicht abwechslungsreichen Vocals dann doch langsam satt. Musikalisch hat sich auch nicht viel getan. Zwar spielt KAWIR weiterhin Pagan Black Metal, aber ich habe den Eindruck, dass man des Öfteren im Midtempo bleibt bzw. die Truppe noch öfter ein paar melodische Parts einbaut. Das lockert das ganze Album auf. Und gerade in diesen Midtempo-Parts liegen die Stärken der Band. Die Griechen schaffen es,, wenn schon die Vocals zu eintönig klingen, zumindest musikalisch für stetige Abwechslung zu sorgen und dabei die einzelnen Passagen gekonnt zu verbinden.

KAWIRs achtes Werk ist erneut nicht der großen Wurf. Auch wenn man sich musikalisch ein kleines bisschen besser zeigt als noch auf dem Vorgänger, bleibt es in erster Linie im Bereich "sehr ordentlich". Es gilt weiterhin, dass man sich auf jeden Fall diese Scheibe zu Gemüte führen kann, aber wenn nicht, verpasst man jetzt auch nicht übermäßig viel.