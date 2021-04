Progscheibe, die den Hörer packt und manchmal auch einlullt.

Ich muss gestehen, dass mir KERRS PINK bisher auch nicht bekannt war. Aber diese Prog-Rock-Band aus Norwegen hat bereits 1980 ihr erstes Album aufgenommen, allerdings hat sie keine große Veröffentlichungsfrequenz aufzuweisen. So folgt das neue Album "Presence Of Life" seinem Vorgänger in einem zeitlichen Abstand von über sieben Jahren. Doch bevor wir in die Musik einsteigen, ist das Coverbild zu erwähnen, das gerade dem deutschen Publikum ins Auge springen sollte, weil hierfür ein Motiv des Malers Caspar David Friedrich aufgegriffen und in eine moderne Szenerie gesetzt wurde.



Die Stärke von KERRS PINK scheint eher im Arrangieren als im Komponieren zu liegen, insbesondere im Komponieren von Gesangsmelodien. Die Instrumentalpassagen sind fast durchweg stark auf dem Album, wozu die Gruppe ihre große Besetzung nutzt, aktuell ist sie in üppiger Septettstärke mit zwei Gitarristen und zwei Keyboardern aufgestellt. Die beiden Tastenmänner verfügen über ein Arsenal an Instrumenten, das bei Mini Moog und Mellotron anfängt und bei der Hammondorgel noch lange nicht aufhört. Dazu wird der Bass nicht nur als Rhythmusbegleitung eingesetzt, sondern spielt auch Melodie. Davon profitiert KERRS PINK häufig, wie die meisten Bands, doch erweist sich dies als zweischneidiges Schwert, denn bei 'The Book Of Dreams' eiert der Bass um die Stimme des Sängers herum, die hier - wie oben erwähnt - durch eine öde Melodie leiert. Trotzdem gefallen die instrumentalen Abschnitte auch bei diesem Stück.



Außerdem wollte die Band die norwegische Volksmusik, etwa durch Verwendung eines Akkordeons, ins Album einfließen lassen und eröffnet mit diesem Instrument sogar das Album. Nicht nur diese folkigen, gemütlichen Momente lassen auf "Presence Of Life" Härte vermissen. Zwar haben 'Private Affairs' und 'Away From Shadows' schroffe, abgehackte Einstiege, die ein wenig an YES in besseren Tagen denken lassen, doch insgesamt könnte dieses gute Album mit etwas mehr Tempo und einem erhöhten Härtegrad noch besser sein. Jedoch verabschiedet sich die Band mit einer sehr gelungenen Kostprobe: Der Long Track 'In Discipline And With Love' beginnt mit einem kurzen, markanten Intro, baut allmählich Spannung auf und gefällt dem Prog-Hörer mit immer wieder neu einsetzenden Instrumenten. Bei diesem Stück sind auch die Melodien für die Stimme besser, stellenweise fühlte ich mich an schwerblütige Nummern von BIRTH CONTROL aus den 70ern erinnert. Zum Ausklang gibt es eine hübsche, vom Klavier dominierte Coda.



Insgesamt ist "Presence Of Life" eine starke CD von guten Musikern, die aber auch ein paar Längen hat.