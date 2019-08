Wer muss hier Buße tun? Die Band oder der Autor?

Wieder einmal sind drei Jahre seit dem letzten Album der Metalcore-Institution vergangen. Und "Atonement" ist damit bereits das dritte Werk seit der Rückkehr von Ur-Sänger Jesse Leech. Doch auch das Verhältnis zu seinem Vorgänger Howard Jones scheint immer noch intakt, teilt er sich doch auf dem Track 'The Signal Fire' die Vocals mit Jesse. Und Howard ist nicht der einzige Gast, denn bei 'The Crownless King' gibt sich Chuck Billy (TESTAMENT) die Ehre.

Allerdings muss ich zugeben, dass die Songs jetzt keine wirklichen Kontrastpunkt setzen, sondern sich relativ harmonisch ins Album einfügen. Und ich bin noch immer etwas unschlüssig, wie ich das genau finde. Wenn die Songs sich nicht hervorheben, welchen Zweck haben die Gäste dann?

Und das ist auch insgesamt wohl mein größter Kritikpunkt an "Atonement". Jeder Song für sich ist gut, es gibt ein paar coole Refrains wie bei 'I Am Broken Too', dem Opener 'Unleashed' oder dem aggressiven 'Know Your Enemy', aber echte Aha-Effekte bleiben eben auch aus, vor allem da ich auch nach einem guten Dutzend Spins immer noch keinen Nachhall spüre. Wenn "Atonement" vorbei ist, ist das Album auch relativ schnell raus aus meinem Kopf. Etwas, was bei den Vorgängern nicht der Fall war.

Das mag daran liegen, dass ich mich derzeit vornehmlich in einer stilistisch konträren Richtung (dem AOR) bewege, weshalb die Note unterm Strich immer noch sagt, "gutes Album, dem der letzte Kick fehlt". Die Zeit wird zeigen, ob das tatsächlich der Fall ist und ob "Atonement" dann noch nachzündet. Ich würde dann auch Buße tun.