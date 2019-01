Perfekt fürs heimische Wohnzimmer eingefangen!

Es gibt wohl keine Veröffentlichung, die im Metaluniversum mehr herbeigesehnt wurde als dieses erste offizielle audiovisuelle Livedokument von KING DIAMOND. Selbst von MERCYFUL FATE existiert meines Wissens nach kein offizielles Konzertvideo.

Mit "Songs From The Dead Live" bekommt der Fan jetzt also zum ersten Mal die Gelegenheit, einen Auftritt von KING DIAMOND auch im heimischen Wohnzimmer in perfekter Ton- und Bildqualität zu genießen. Und das sogar zweimal. Enthalten ist sowohl die komplette Show von Graspop Metal Meeting 2016 als auch das Konzert aus Fillmore, Philadelphia aus dem Jahr 2015. Beide Mitschnitte bieten abgesehen vom Platzwechsel von 'Halloween' und 'Eye Of The Witch' in der Setliste das komplett gleiche Programm. Kernstück ist aber in beiden Fällen die Komplettaufführung des 1987er Meisterwerks "Abigail". Der erste Teil der Show ist jeweils eine Art Best Of Best Of KING DIAMOND/MERCYFUL FATE mit unsterblichen Klassikern wie 'Halloween', 'Melissa' und 'Come To The Sabbath'. Gleich zum Beginn hat bei der Eröffnungsnummer 'Welcome Home' Grandma ihren Auftritt. Sehr geil kommt dabei, dass am Rollstuhl eine Kamera angebracht wurde und so für ganz neue Perspektiven sorgt. Bei beiden Mitschnitten ist die Kameraführung und der Bildschnitt optimal und nicht zu hektisch, wodurch das komplette visuelle Erlebnis einer KING DIAMOND Show perfekt eingefangen wurde. Durch Schauspieler und verschiedene Showelemente, wie den Sarg von Abigail, wird die Story auch optisch eindrucksvoll in Szene gesetzt. Das Bühnenbild ist beeindruckend und man entdeckt auch nach mehrmaligem Ansehen immer wieder neue kleine Details.

Auch wenn beide Mitschnitte quasi das gleiche Programm bieten, handelt es sich doch um zwei komplett unterschiedliche Konzerte, was die Atmosphäre betrifft. Während das Graspop Metal Meeting von der Inszenierung auf großer Bühne lebt, bietet der intimere Rahmen der Fillmore Show ein komplett anderes Bild. Nicht nur ist die Bühne um einiges kleiner, sondern dank geschickter Kameraführung mit etlichen Nahaufnahmen von feiernden und mitsingenden Fans, wirkt dieser Auftritt um einiges intensiver als der Festivalauftritt. Die besonderer Magie eines KING DIAMOND Konzertes wurde in beiden Settings perfekt eingefangen.

Ja ich weiß, ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Aber was anderes ist hier auch gar nicht möglich. Die Setliste ist zum Niederknien, und es haben alles Beteiligten einen perfekten Job abgeliefert. Vom King und der tadellosen Leistung seiner Begleitband angefangen, bis hin zum Kameramann, Soundmann, Cutter, und den beteiligten Schauspielern. Der Darsteller des Priesters Erling Sibbern ist 2017 verstorben und der King hinterlässt seinem langjährigen Freund am Ende des Videos eine dementsprechende Widmung. Bonusmaterial ist keines vorhanden, aber man bekommt zu Beginn der Fillmore Show einen kleinen Einblick in den Bühnenaufbau in einem Schnelldurchlauf und erlebt die Band beim Weg zur Bühne und am Ende dann auch noch beim Abgang von derselben. Nur der Besuch einer KING DIAMOND Show selbst kann das toppen was auf "Songs From The Dead Live" zu sehen und zu hören ist.