Gelungene Kooperation unterschiedlicher Altersgruppen

Gegründet 2012 in Zürich, konnten sich die jungen Eidgenossen recht schnell mit ihrem riffbetonten Hard Rock-Gebräu in der heimatlichen Szene etablieren. Nach Zahlreichen Gigs folgten die ersten Aufnahmen, die schließlich noch 2013 im Debüt "Greatest Hits" gipfelten.



Für den Nachfolger "Wild! Wild! Wild!" engagierte KING ZEBRA dann mit V.O. Pulver einen der renommiertesten Produzenten der Schweiz, allerdings kennt man den POLTERGEIST/GURD-Gitarristen an sich eher als Spezialisten für heftigere Sounds. Doch der schaffte es, auch die traditionell inspirierten, griffigen und höchst melodiösen Klänge dieser Formation perfekt in Szene zu setzen.



Für den seinerzeitigen Frontmann war aber 2016 dennoch Schluss, weshalb sich die Jungs mit Eric St. Michaels nicht nur einen Routinier, sondern auch eine Ikone der eidgenössischen Rock-Szene angelten, um weiterzumachen. Der frühere CHINA-Sänger konnte sich jedoch rasch in die - zumindest dem Augenschein nach - wesentlich jüngere Band einfügen und gibt nach dem ersten Stelldichein mit dem Titel 'Bad Idea', auf der nun vorliegenden, selbstbetitelten Digital-EP seinen Einstand. Die CD ist zwar sehr wohl auch physisch verfügbar, wird allerdings nur bei Gigs angeboten.



Wer Eric noch von CHINA her in Erinnerung hat, wird zwar feststellen, dass der gebürtige US-Amerikaner nicht mehr ganz so hoch singt wie früher, dafür aber an Ausdruckskraft zugelegt hat und nicht zuletzt dadurch auch gut zur Musik von KING ZEBRA passt, die in Summe deutlich härter und geradliniger aus den Boxen kommt als das bei CHINA der Fall gewesen ist. Die fünf Tracks kommen allesamt griffig und ordentlich rockend daher und sind ausnahmslos mit feinen Hooks ausgestattet. Zwar klingt die Chose nicht allzu heftig, dennoch sollten der unmissverständlich betitelte Opener 'That’s What I Like', das an frühe GOTTHARD erinnernde 'Like A Hurricane' sowie die Bandhymne auf Anhieb in jener Klientel für Freude sorgen, die sich unter anderem auch an WHITESNAKE, KROKUS oder TESLA ergötzen kann.



Das ist insofern ideal, da KING ZEBRA die Ehren haben wird, mit diesen Größen und vielen anderen Bands im Juni beim eidgenössischen "Rock The Ring"-Festival aufzutreten. Ob es da nicht doch auch einen Longplayer geben sollte? Meine Herren, es liegt an Euch!