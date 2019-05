Positiv denkende Musik.

Die Gedanken schweifen in die Neunziger, als nach DREAM THEATERs famosem "Images & Words" Duzende Combos aufkamen, um so etwas wie die Lightversion dieses Albums einzuspielen. Und viele von diesen "progressiv angehauchten" Melodic-Power-Metal-Bands gefielen mir damals richtig gut. Heute ist es allerdings schwer, mich mit diesem Stil noch zu beeindrucken.

Umso bemerkenswerter ist, dass es LANCE KING trotzdem schafft, ein paar kleine Euphorietürmchen in meinen Hirnwindungen zu platzieren. Die Musik hat einfach eine umwerfend positive Ausstrahlung, einen erfrischenden Klang und nicht zuletzt ein paar melodiöse Ohrenfräser, die spätestens beim zweiten Hören hängenbleiben und danach weiter wachsen. Mister Kings klare, weiche Stimme ist daran ganz sicher nicht unschuldig. Musikalisch bewegt man sich auch nicht ganz starrsinnig auf einer Schiene, manchmal erinnert mich die Musik an neuere HELLOWEEN oder PINK CREAM 69, manchmal aber auch eher an THRESHOLD oder SHADOW GALLERY, in dem epischeren Momenten dann an VANDEN PLAS.

In der zweiten Hälfte gibt es allerdings auch ein paar Hänger, bei denen meine Aufmerksamkeit immer etwas schwindet, obwohl ich mir fest vornehme, am Ball zu bleiben. Der rollt aber spätestens beim Smasher 'Perfect World' wieder zu mir und netzt zuletzt mit dem wirklich sehr tollen Epos und Höhepunkt der Scheibe namens 'A Mind At War' voll ins linke Eck ein. Fans des Stils oder von Mr. Kings ehemaligen Bands PYRAMAZE oder BALANCE OF POWER sollten "ReProgramm" nicht verpassen!