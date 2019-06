Debüt, das für Begeisterung sorgt!

KINGS WINTER ist nicht etwa der Name einer Band, die zu viel Game Of Thrones gesehen hat. Die Entstehung des Bandnamens ist ganz einfach, wenn man weiß, aus welchem Ort die Musiker stammen: Königswinter. Von dort kommt das Ehepaar Jule und Tobias Dahs. Das Paar hat im letzten Jahr bereits mir seiner Band LEVIATHAN für ein starkes Album gesorgt. Während sie dort dem Melodic Death Metal frönen, widmen sie sich mit KINGS WINTER jedoch ihrer anderen musikalischen Leidenschaft: dem klassischen Rock und Metal.

Auf der ersten EP der Band ""Forging The Cataclysm" gibt es entsprechend eine erfrischende Portion Classic Rock meets Melodic Metal zu hören. Dabei ist Tobias für schöne, eingängige Riffs verantwortlich und Jule sorgt mit ihrer variablen Stimme irgendwo zwischen Doro Pesch, Floor Jansen und Jennifer Haben für ordentlich Abwechslung.

Der Opener 'Time's Running Out' ist zwar in Sachen Songwriting recht simpel gestrickt, ist jedoch ein ordentlicher Stampfer und ein ziemlicher Ohrwurm. 'The Grand Delusion' ist dagegen eine schöne Ballade und zeigt KINGS WINTER gleich zu Beginn von einer anderen Seite. Der Titeltrack avanciert nach mehreren Durchläufen langsam aber sicher zu meinem persönlichen Highlight auf dieser EP. Die Gitarren sägen sich immer mehr in die Gehirnwindungen und der Song kann zudem mit einem schönen Solo aufwarten. Im Instrumental 'At Road's End' kann sich Tobias noch einmal so richtig an seiner Gitarre profilieren, denn auch wenn hier Jules schöner Gesang fehlt, überzeugt dieses Stück auf ganzer Linie. 'Age Of Reason' kann mich bislang noch nicht vollends in seinen Bann ziehen, obwohl der Refrain und Jules rauhe Stimme durchaus mitreißend sind. Der abschließende "Bonustrack" 'A Sailor's Tale' ist wieder eine schöne Ballade im NIGHTWISH-Stil. Jedoch frage ich mich, wieso man den Track als Bonustrack bezeichnet, wenn es keine CD-Version ohne diesen Song gibt. Aber das ist eine Nebensache.

Fakt ist, dass die Debüt-EP von KINGS WINTER vollkommen überzeugen kann und sogar mich, der die Leidenschaft der Familie Dahs eher nur im Bereich Melodic Death teilt, sogar begeistern kann.

Die EP gibt es für 7,50 EUR zzgl. Versand über die Homepage der Band.