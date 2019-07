This Is Revenge

Grazer Racheangriff

Die Grazer von KLYNT habe ich zu ihrem damaligen full-length-Debüt kennengelernt und hatte "Of Klynt And Man" als recht ordentliches Power-/Thrash-Scheibchen mit der gewissen Portion Testosteron in Erinnerung. Warum auch immer, aber das Nachfolgealbum "Faustbreaker" ist spurlos an mir vorbeigebrettert, doch mit dem vorliegenden 5-Tracker "This Is Revenge" kehren die Jungs wieder auf meine Bildfläche.

Stilistisch hat sich nicht viel bei KLYNT verändert: Hartes Riffing trifft auf einen hochmelodischen Kern, hier und dort entpuppen sich einige Fragmente als kleine Ohrwürmer und die Produktion ist für eine in Eigenregie auch nicht von schlechten Eltern. Und obwohl die EP dank des verzerrten 'Bringer Of Doom'-Intros etwas eigentümlich beginnt, ballert 'Wildaxe' wunderbar drauf los. Nicht selten werden Erinnerungen an ICED EARTH, NEVERMORE, ANNIHILATOR oder stellenweise auch CHARRED WALLS OF THE DAMNED wach, denn spätestens das starke 'Bloodstained And Driven' hat absolutes Suchtpotential.

Richtig, über all die Jahre haben die KLYNTinner noch ein wenig an Feingefühl, Abstimmung und Know-How im Songwriting zugelegt, die Songs kommen kurzweilig und enorm unterhaltsam daher und lassen bei eingefleischten Genre-Fans keinerlei Wünsche offen. Angerundet wird "This Is Revenge" schließlich von dem flotten 'Berserk Prayer' sowie von 'Question Of Steel'-Grande Finale in voller Achteinhalb-Minuten-Pracht sehr gut abgeschlossen.

Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wohin die Reise der Grazer noch geht. Mit solch kleinen, aber feinen Appetithäppchen überbrückt man hoffentlich nur die Wartezeit zum nächsten full-length-Angriff. Wenn dieser nur ähnlich durchschlagskräftig und abwechslungsreich ausfällt wie die vorliegende EP, dann kann man sich auf einiges gefasst machen.