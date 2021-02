Under The Guillotine [Vinyl-Box-Set]

Die "Under The Guillotine"-Box von KREATOR hat sich in punkto Design mit "The Ten Year War" von BLACK SABBATH ein schönes Vorbild genommen. Es gibt die ersten sechs Alben im Splatter-Vinyl mit Original-Artwork, dazu eine Reproduktion des Demo-Tapes "End Of The World", die "Some Pain Will Last"-DVD, ein Hardcover-Buch mit vielen Fotos und Stories und schließlich noch den "Violend Mind Demon" als USB-Stick.

Auf dem USB-Stick sind bis auf die Coverversion von TYGERS OF PAN TANGs 'Gangland' alle Bonustracks der "Expanded Editions", die 2017 und 2018 veröffentlicht wurden, enthalten, während auf dem Vinyl jeweils nur das jeweilige Original-Album enthalten ist.

Ausführlichere Rezensionen zu "Endless Pain", "Pleasure To Kill", "Terrible Certainty", "Extreme Aggression", "Coma Of Souls" und "Renewal" sind jeweils verlinkt.

Sehr lobenswert ist auf jeden Fall, dass die Vinyl-Scheiben alle im Original-Cover daherkommen und nicht wie auf den CD-Re-Releases verschandelt wurden. Auch nett ist die Idee, auf den USB-Stick die Bonustracks der CD-Versionen zu packen, so dass der Fan nicht gezwungen wird, diese noch einmal zu kaufen.

Dummerweise haben viele Fans diese natürlich schon seit ein paar Jahren im Schrank stehen. Daher sind inhaltlich vor allem das Buch und die DVD, die neben "Live In Berlin" auch zwei unveröffentlichte Konzerte beinhaltet, die größten Kaufargumente. Leider lagen diese aber nicht zur Rezension vor.

Und dann ist da natürlich noch der Fakt, dass die Box einfach mächtig 'was her macht und es schon cool ist, die Alben auch auf Vinyl zu besitzen. Der Preis liegt bei ca. 125 Euro, was für sechs Vinyl, eine DVD, den USB-Stick und das Buch ein fairer Preis ist. Für die oben genannte BLACK SABBATH-Box wurden bei ähnlichem Inhalt (mit acht statt sechs LPs) 250 Euro aufgerufen.