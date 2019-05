Recht dröge Instrumental-Platte

Ich denke, man kann sich schnell darauf einigen, dass bei KRISHNA PERI nicht die aufregendsten Töne angeschlagen werden. Die mittlerweile in Texas lebenden Inder bieten soften, nicht allzu anspruchsvollen Instrumental Rock und sammeln dabei Sympathiepunkte, weil sie sich nicht ständig selbst beweihräuchern, fahren beim Songwriting aber leider nur ein paar unspektakuläre Standards auf und hoffen im Anschluss, mit reichlich Feeling und einigen wiederkehrenden Harmonien doch noch überzeugen zu können.

Leider ist "Cyclotron", die aktuelle EP der jungen Band, aber schon nach einigen Minuten am Zenit angelangt. Die fünf Songs haben einen angenehmen Flow und gleichzeitig einen gesunden Groove, doch sobald der Punkt kommt, an dem man als Hörer auch mal ein bisschen gefordert werden möchte, kann KRISHNA PERI nicht mehr nachsetzen und versteift sich darauf, simple Arrangements in ein melodisches, aber eben nicht mitreißendes Korsett zu spannen.

Schlussendlich muss man daher auch gar nicht länger in die Materie eintauchen, sondern kann sofort ins Fazit übergehen. "Cyclotron" ist leichte Instrumentalkost, die fast schon ins Easy Listening übergeht und folglich auch nicht genügend Substanz mitbringt, sich langfristig festzubeißen. Nach ein paar Durchgängen ist lediglich noch das Artwork spannend - die Songs hingegen verbrauchen sich recht flott.