Berauschendes Post-Rock-Event mit vielen tollen Nebenschauplätzen

Es geschieht leider arg selten, dass sich die Musiker von LABIRINTO auch mal über die komplette Distanz versuchen, und das ist womöglich auch der Grund dafür, dass die Brasilianer hierzulande noch nicht ganz so groß im Geschäft sind wie in der südamerikanischen Heimat. Mit ihrem neuen Longplayer ist nun aber endlich auch wieder eine vollwertige Scheibe am Start, die das musikalische Genie der Band ein weiteres Mal sehr deutlich in den Fokus rückt, auch wenn sich klangtechnisch nicht wirklich viel getan hat.

LABIRINTO schwört einmal mehr auf eindringliche Post-Rock-Arrangements, herrliche Melodiebögen, die sich mit aller Macht hinter den feinen Grooves verstecken wollen, irgendwann aber doch ihren zündenden Effekt nach außen tragen und relaxte Rhythmusarbeit, die manchmal einen sehr starken Kontrast zu den bisweilen doch finsteren Tönen darstellt, die die Band auf "Divino Afflante Spiritu" anschlägt. Und trotzdem ist die Platte noch mal ein deutlicher Schritt seit dem ebenfalls epischen, aber noch nicht ganz so intensiven Vorgänger "Gehenna", mit dem sich die Truppe damals erstmalig auch nach Europa vorgewagt hat. Die Strukturen greifen noch besser ineinander, die angesprochenen Gegensätze werden vollkommen souverän herausgearbeitet, die kurze Hinzunahme der Vocals im Opener 'Agnus Dei' zerstört den Seelenfrieden des Bandsounds auch nicht, und wenn man sich schließlich von Nummern wie 'Demiurge' und 'Asherdu' in andere Welten tragen lässt, hat das hin und wieder schon etwas Berauschendes, was man in dieser Intensität ansonsten nur von THE OCEAN, LONG DISTANCE CALLING oder MY SLEEPING KARMA aufgetischt bekommt.

Ja, es sollte diesmal endlich klappen mit dem lang ersehnten Durchbruch, und es wäre wirklich wünschenswert, wenn man die Band ausreichend unterstützt, dass sie auch mal auf der unsrigen Seite des großen Teichs spielen wird. "Divino Afflante Spiritu" ist ein herrliches Post-Rock-Album und der letzte Beweis dafür, dass LABIRINTO längst in den Top Ten der Szene angekommen ist.

Anspieltipps: Divino Afflante Spiritu, Agnus Dei, Asherdu