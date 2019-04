Träge, träge...

Licht und Schatten liegen bei LACHRYMOSE nicht weit auseinander, und dieser Umstand trübt das Hörerlebnis der neuen EP umso stärker, weil die Band sich immer wieder dagegen sperrt, ihre theatralischen Elemente etwas stärker in den Vordergrund zu setzen und stattdessen lieber mit verkrampften Arrangements und einer ebensolchen Performance arbeiten möchte. Doch warum?

In Sachen Songwriting sind die Griechen nämlich gar nicht so schlecht aufgestellt, vermischen gekonnt Elemente aus dem Gothic-Sektor mit doomigen Strukturen und können auch auf einen sphärischen Unterbau setzen, der zwar nicht die größten Spannungsbögen kreiert, an sich aber diese finstere Dramaturgie in Szene zu setzen weiß, auf der LACHRYMOSE seine neue Geschichte erzählt. Doch bei der Performance kommt es dann zu einigen Hürden, die auch der Hörer sofort aufschnappt und die es irgendwie zu einem ständigen Problem werden laassen, sich mit der Materie von "The Unseen" anzufreunden. Vor allem Frontdame Elena Hel nutzt ihr Volumen nicht adäquat aus, gibt sich eher introvertiert und kann den nicht immer begeisterungsfähigen Songs schließlich keine entscheidenden Impulse verpassen. Oder um es platt zu formulieren: Die Sache wird schon zur Mitte hin schnell langweilig!

Mit Nummern wie 'Nepenthe' und 'Capricorn Descending' schafft sich LACHRYMOSE zum Abschluss aber doch noch ein wenig Spielraum für künftiges Interesse, weil es den Griechen hier deutlich besser gelingt, auf den Punkt zu komponieren und zudem etwas Aussagekraft in die Songs zu stecken. Was bei eher trägen Stücken wie 'Darkside Waltz' und 'This Sickness' noch fehlte, klingt hier zumindest in Ansätzen an und gibt Hoffnung, dass LACHRYMOSE doch noch irgendwann die Kurve bekommt. "The Unseen" ist allerdings nicht der Release, mit dem sich die Band weiter nach vorne bewegen wird - das steht nun mal fest!

Anspieltipp: Nepenthe