Todernst.

Wann ist euch beim Musikhören zum letzten Mal ein Schauer über den Rücken gelaufen? Mein derzeitiges Unbehagen wird, wie auch die amtliche Gänsepelle, von LACRIMA MORTIS verursacht. Das fünfköpfige Untergangskommando aus Brasilien hat im letzten Jahr mit "Posthumous" fast unbemerkt ein wahnsinnig starkes Album im Death/Doom aufgenommen. Talheim Records hat aus den neun Songs eine wirklich nette Aufmachung gezaubert, die, bis auf die nicht vorhandenen Texte im gefalteten Booklet, keine Wünsche offen lässt.



Der erste Eindruck, der sich auch nicht so schnell verflüchtigt, gehört dem Gesang. Ist instrumental zu jeder Zeit im soliden Bereich, es ist das fiese Gegrunze von Dread, das einem die Nackenhaare zu Berge stehen lässt. Das abgrundtiefe Röcheln ist die bittere, verdorbene Sahne auf dem Kuchen aus Verzweiflung und Geknüppel, den uns die Band mit ihrem ersten Album serviert. 'The Ruins Of Desolation' sollte in knapp sieben Minuten alle Stärken auf den Punkt bringen, die man an einem Death/Doom-Album zu schätzen mag. Ob im tiefsten Morast oder in kurzen Passagen mit erhöhter Geschwindigkeit: Stilistisch bleibt sich LACRIMA MORTIS absolut treu. Wirkungsvoll eingebunden sind auch die Keyboards mit ihren Chören oder Synthie-Sounds. Eintönig wird es so schnell nicht.



Wer sich gerne von APHONIC THRENODY oder MOURNFUL CONGREGATION beschallen lässt, macht auch mit LACRIMA MORTIS nichts falsch. Geht runter wie eine Hand voll Sargnägel.



Anspieltipp: The Ruins Of Desolation, Misere