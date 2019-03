Wie erwartet, eine gelungene Werksschau!

Fast pünktlich zum 30jährigen Jubiläum erscheint mit "Zeitreise" eine 25 Stücke umfassende Werkschau von LACRIMOSA, einem Musikprojekt, das der Schweizer Tilo Wolff 1990 noch als Solokünstler gegründet hat. 1994 wurde aus dem Soloprojekt mit dem Einstieg der Finnin Anne Nurmi ein Duo und an dieser Konstellation hat sich bis heute nichts geändert. Seit Gründung hat man es auf 13 Studioalbum gebracht, weshalb eine Restrospektive Sinn macht. Auf der 2010 zum 20jährigen Jubiläum erschienen Doppelalbum "Schattenspiele" handelte es sich ja um eine reine Raritätenzusammenstellung, womit "Zeitreise" die erste richtig Werkschau ist.



Diese enthält alle wichtigen Hits wie 'Alles Lüge', 'Copycat', 'Stolzes Herz' und 'Allein zu zweit'. Und auch ansonsten gibt es nichts zu meckern, zumindest vermisse ich sowohl auf den ersten und auch auf den zweiten Blick keinen Song. Es ist nie ein einfaches Unterfangen bei einem begrenzten Platzangebot, wirklich jeden zufriedenzustellen. Aber ich denke, dass sich auch im harten Fankern die Meckerei über das Fehlen des einen oder anderen persönlichen Favoriten in Grenzen halten sollte.



Stattdessen sind eher Freudensausbrüche angebracht, denn mit 'Seele in Not' gibt es eine Nummer aus den absoluten Anfangstagen von LACRIMOSA. In der hier vorliegenden Urversion war der Song vorher nur auf dem allerersten Demotape "Clamor" zu hören. 'Durch Nacht und Flut' ist hier in der spanischen Version vertreten, die laut meinen Infos vorher nur auf der argentinischen Ausgabe von "Echoes" zu finden war. 'Lass die Nacht nicht über mich fallen – Reprise' ist eine gelungene Neuinterpration des im Original vom letzten Album "Testimonium" stammenden Stücks. 'Drei Sekunden' ist einer von zwei brandneuen Kompositionen, die uns Tilo Wolff auf "Zeitreise" präsentiert und somit die Brücke in die Gegenwart schlägt, eine von einem Pianothema getragene leicht düstere Nummer – wundervoll. Mit 'Im Schatten der Sonne' bekommen wir vorab bereits einen Ausblick in die Zukunft. Dieses im wahrsten Sinne bombastisch arrangierte Stück erhöht die Vorfreude auf das bereits in Arbeit befindende neue LACRIMOSA-Album ins Unermessliche.



"Zeitreise" ist eine in allen Bereichen gelungene Restrospektive, die mit viel Liebe zum Detail zusammengestellt wurde und sowohl für Fans die prinzipiell schon alles besitzen und auch für Neueinsteiger in das umfangreiche musikalische Schaffen von LACRIMOSA eine lohnenswerte Anschaffung ist.