Die Bestie wütet wieder.

LADY BEAST erschien 2017 mit dem dritten Album "Vicious Breed" erstmals auf meinem Radar. Das dürfte damals vielen so ergangen sein, veröffentlichte die Band aus Pittsburgh ihr Album doch über das Qualitätslabel Cruz Del Sur. Die Begeisterung war groß, bei uns erreichte das Album immerhin Platz vier des Soundchecks. Nun erscheint drei Jahre später der Nachfolger "The Vulture's Amulet" und bisher scheint es kaum jemand mitbekommen zu haben. Das mag auch am Wechsel zu Reaper Metal Productions liegen, einem weniger großen Namen, der dennoch seit siebzehn Jahren im Underground mitmischt. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wäre aber nicht schlecht, denn Album Nummer vier rockt wieder ordentlich.

Im Grunde macht die Band um Frontfrau Deborah Levine nämlich genau da weiter, wo sie aufhörte. Schnörkelloser und angriffslustiger Traditionsmetal steht hier an der Tagesordnung. Auffälig ist der im direkten Vergleich zum Vorgänger etwas dünnere Sound, der vor allem dem zuvor äußerst prägnanten Bassspiel von Greg Colaizzi nicht unbedingt zuträglich ist. Zwar darf der Tieftöner etwa bei 'The Gift' ordentlich aufdrehen, doch ansonsten geht er auch schon mal im Gitarrensound von Andy Ramage (ARGUS) und Chris Tritschler unter. Das ist nicht weiter schlimm, denn vor allem die Gitarren machen wieder mächig Laune. Genau wie die Sängerin, die wieder alles gibt, die einzelnen Songs zu veredeln. Es ist wieder sehr eigenständig, hingebungsvoll und rundum stark, was hier vokalistisch abgeliefert wird.

Ein richtiger Smash-Hit wie etwa 'The Way' auf "Vicious Breed" lässt sich nach den ersten sechs Durchläufen auch schon ausmachen. Den Epik-Ohrwurm 'The Champion' könnte ich gleich zehn Mal nacheinander laufen lassen. Der Refrain wird zwar einmal zu oft wiederholt, aber so brennt er sich auch richtig fest ein. Der gigantische fiese Stampfer 'Sacrifice To The Unseen', ähnlich wie der Hochgeschwindigkeitsabriss am Ende 'Vow Of The Valkyrie'.

Gebt "The Vulture's Amulet" deshalb unbedingt eine Chance, auch wenn die Werbung dieses Mal etwas schmaler ausfällt. Denn LADY BEAST hat nichts verlernt und sollte auch im neuen Jahrzehnt wieder die Herzen der Traditionsmetaller beglücken können.