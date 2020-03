Ordentlicher Industrial-Happen in den Fußstapfen von Trent Reznor

Heavy Industrial - was muss man sich unter dieser Genre-Bezeichung vorstellen? Genau so umschreibt der Vierer LAMENT CITYSCAPE nämlich den Sound, den die Truppe aus Kalifornien auf ihrer aktuellen EP "The New Wet" präsentiert. Die drei Songs umfassende Scheibe soll dabei die erste Auskoppelung einer Reihe von insgesamt drei EPs sein, die in den kommenden Monaten erscheinen soll. Aus Sicht des Konsumenten darf man sich da fragen, warum das Quartett die Songs nicht einfach zu einem Langspieler zusammengefasst hat, der den Geldbeutel des Endverbrauchers sicher weniger belastet hätte. Doch um die Veröffentlichungspolitik soll es hier erst einmal nicht gehen, sondern um die Musik des vorliegenden Silberlings.



Und in diesem Bezug betreibt der Opener 'Running Out Of Decay' zumindest schon einmal Aufklärungsarbeit bezüglich der ominösen Genre-Berzeichnung. So liefert der Track nämlich düstere Klanglandschaften, die mit harten Beats, donnernden Gitarren und verzerrten Vocals gemischt werden. Dabei erinnert der Vierer großteils ganz frappierend an Trent Reznor und seine NINE INCH NAILS in den frühen Neunzigern als "The Downward Spiral" die Musikwelt aufmischte. Dank einigen durchaus eingängien Hooks kommt der Song trotz sperriger Songstruktur durchaus catchy daher und entpuppt sich entsprechend schnell als erstes Highlight. Gleiches gilt auch für 'Seepage', das musikalisch zu Beginn in die gleiche Kerbe schlägt, bevor der Track im hinteren Drittel fast sogar in Post-Hardcore-Gefilde abdriftet. 'Borer' beschließt im Anschluss mit knapp über sechs Minuten Spielzeit und kantigen Industrial-Ausbrüchen die deutlich zu kurz geratene Spielzeit dieser EP, ohne dabei einen allzu bleibenden Eindruck zu hinterlassen.



So bleibt "The New Wet" insgesamt eine nette musikalische Vorspeise, die mit zwei starken Songs aufwartet und für Fans der breits erwähnten NINE INCH NAILS durchaus interessant sein dürfte.