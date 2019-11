Dem Alltag entfliehen

Mit seinem neuen Solo-Werk "A Way Out Of Here" hat der RPWL-Frontmann YOGI LANG ein wirklich tolles Stück Musik am Start. Dabei geht der "No Decoder"-Nachfolger gleich ab der ersten Sekunde emotional unter die Haut, entführt ins in eine süßlich-melancholische aber zeitgleich lebensbejahende Welt und zeigt eindrucksvoll, dass mit dem Glauben an sich selbst und einem reinen Herzen in der Brust schlagend alles zu schaffen, die größten Katastrophen zu meistern und auch die kleinsten Problemchen locker in die Tasche zu stecken seien.



Natürlich lassen sich Parallelen zu seiner Hauptband oder zu PINK FLOYD und Konsorten nicht verbergen, doch hätte er das im Vorfeld unbedingt machen müssen? Nein, denn der auf "A Way Out Of Here" fabrizierte Art/Prog Rock geht so wunderbar ins Ohr, direkt unter die Haut, mitten ins musikalische Herz und lässt dort ein wenig die Sonne erstrahlen. Natürlich wurden die Erwartungen an YOGI LANG von Jahr zu Jahr immer größer, doch getreu dem Motto "In der Ruhe liegt die Kraft" stampft er vorliegend ein sehr persönliches und eben emotionales Werk aus dem Boden, an dem er uns gerne teilhaben lässt.



Gleich zu Beginn öffnet uns der Longtrack 'Move On' das Tor in das Innere YOGI LANGs und nur von weiteren Highlights wie die 'Shine On Me'-Ballade oder 'Love Is All Aorund' überboten. Der Künstler selbst lässt gern einfach nur die Instrumente sprechen, doch auch textlich merkt man, wie persönlich und nahe ihm selbst das Album geht. Ebenso sollten auch das etwas ruhigere 'Freedom Of The Day' sowie seine persönliche, nachdenkliche Sicht auf den Sound des Ozeans nicht unerwähnt bleiben, schmiegen sie sich doch äußerst geschmackvoll in das Gesamt(kunst)werk "A Way Out Of Here".



Als mehr als nur kleinen Bonus hat uns Mr. LANG auch gleich einen 2011er Auftritt auf DVD mit hinzugefügt, bei dem natürlich sein damals noch aktuelles Album "No Decoder" im Mittelpunkt stand. Doch hier wie auch auf "A Way Out Of Here" kommt er gut ohne seine Hauptband aus, spielt sich mit viel Sinn und Verstand in die Köpfe der Zuschauer. Bild, Ton und Songauswahl lassen derweil auch keinerlei Wünsche offen und hieven den vorliegenden Output nur noch mehr in die Höhe.



"A Way Out Of Here" kann man also getrost als Prog-Rock-rundum-sorglos-und-wohlfühl-Paket für ein verregneten Sonntagnachmittag im eh schon melancholischen Herbst sehen. Setzt euch eine Tasse Tee auf, macht den Kamin an und lauscht solchen wundervollen wie auch künstlerisch spannenden Tracks wie 'Early Morning Light' oder 'I'll Be There For You'.