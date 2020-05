Richard West auf alternativen Pfaden.

Wenn Richard West Musik schreibt, ist es nur logisch, dass ich sie auch höre. Immerhin ist THRESHOLD meine Lieblingsband und Richard einer der beiden Hauptsongwriter und verantwortlich für Dutzende an großartigen Kompositionen. LEAGUE OF LIGHTS ist ein Projekt, bei dem er Songs für seine Frau Farrah schreibt. Musikalisch ist das aber schon eher der anspruchsvollen Pop-Musik zuzuordnen. Wer hier also Parallelen zu THRESHOLD erwartet, muss diese mit der Lupe suchen.



Und doch ist "In The In Between" ein wirklich schönes Album geworden, das immer wieder seine Runden in meinem Player dreht. Denn wenn die Lupe erst einmal zum Einsatz gekommen ist, findet man durchaus ein paar kleine Gemeinsamkeiten mit Richards Hauptband, gerade was die Art der Melodieführung angeht. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich mich schon irgendwie heimisch fühle beim Sound der Band.



Dazu kommt, dass Farrah auch einfach eine angenehme Stimme hat und die Nummern durch die Bank eingängig, aber nicht aufdringlich sind. So bleiben Songs wie der Opener 'Shockwave', das wunderbare 'On A Night Like This' oder mein Favorit 'Kings And Queens' nach einigen Spins doch schön im Ohr.



Für die meisten von euch dürfte LEAGUE OF LIGHTS dann zwar schon ein Stück zu weit außerhalb des Horizonts sein, aber wer leicht elektronischen, anspruchsvollen Pop mag, der sollte hier auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren. Schönes Album.