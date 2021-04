Der ideale Soundtrack für einsame Stunden im Kellerverlies.

Die letzten Jahre dürften überaus inspirierend für Tim Scott McConnell gewesen sein. Schließlich kredenzt der aus dem US-Bundestaat Florida stammende Künstler das bereits dritte Album innerhalb von nur 36 Monaten. Auf "White Crow", den letzten, für ihn typischen, auch klangtechnisch düsteren Alleingang unter seinem Pseudonym LEDFOOT im Jahr 2019, folgte mit "A Death Divine" im Vorjahr eine stilistisch eher ungewöhnliche, weil für seine Verhältnisse unerwartet "fröhliche" (auch wenn das relativ zu betrachten ist) Kooperation mit TNT-Gitarrist Ronni Le Tekro.

Mit dem brandaktuellen "Black Valley" stellt der seit mittlerweile 45 Jahren aktive und seit Jahrzehnten für vertonte Dunkelheit bekannte Sänger und Songwriter einmal mehr unter Beweis, was man sich unter "Gothic Blues" vorzustellen hat. Allein der Blick auf das sinistre Cover macht alles klar. Zudem lässt es vermuten, dass Frohnaturen hier vielleicht ein wenig überfordert sein könnten, da ein nicht ganz einfach zu verdauender Brocken serviert wird. Und in der Tat zeigt sich der abermals als Alleinunterhalter agierende Künstler von seiner dunkelsten Seite.

Nicht zuletzt deshalb ist auch anzunehmen, dass erneut nicht nur Anhänger der "alten Garde" des Genres ihre Freude am aktuellen Werk dieses Künstlers haben, sondern darüber hinaus wohl auch all jene Zeitgenossen, denen Musik generell als zu unterhaltsam erscheint. Seine sonore, in manchen Momenten an Lou Reed erinnernde Stimme passt ebenso gut ins Gesamtbild, wie das durch die Bank gedrosselte Vortragstempo, die entsprechend emotionsgeladenen, zum Teil fast schon depressiv wirkenden Texte, und der ebenso minimalistisch wie dunkel gehaltene Sound.