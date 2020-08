Das musikalische Mosaik schließt sich mehr und mehr.

LESOIR, die Dritte! Die beiden vorherigen Alben der holländischen Progger rund um Sängerin Maartje Meessen sind auch auf meinem Tisch gelandet und konnten beide gefallen (zu den Reviews "Latitude" und "Luctor Et Emergo"), wenn auch nicht vollends überzeugen. Doch es ist schön zu hören, wie sich die Band entwickelt. Die damals überpräsenten THE GATHERING-Parallelen werden weniger und weniger, es sei denn, man vergleicht Progressive und Art Rock mit weiblichem Gesang prinzipiell mit diesen Pionieren. Doch LESOIR scheint so langsam einen eigenen Weg zu finden.

Ich bilde mir ein, dass Maartjes Gesang nahbarer, charismatischer und ausdrucksstärker rüber kommt, erinnert hin und wieder von der Intonation her gar die von mir hoch geschätzte Marjana Semkina von IAMTHEMORNING. Dem positiven Eindruck kommt auch die sehr warme, klare Produktion zugute, die den Bass gut spürbar grummeln lässt und auf allzu flächige Sounds verzichtet. So passiert es auf dem Album das erste Mal, dass ein paar LESOIR-Songs nachhaltig bei mir haften bleiben. Mein Highlight ist 'Is This It', das behände zwischen trotzig-anpackenden und schwebenden Passagen wechselt. Der Groove erinnert hierbei manchmal an moderne PORCUPINE TREE, das heißt auch komplexere Passagen kommen mit einer gewissen Leichtigkeit daher. Toller Song! Ansonsten bleibt LESOIR aber in erster Linie Musik, die einem nicht sofort zufliegt, die nicht auf Anhieb Aha-Erlebnisse hervorruft und demzufolge erarbeitet werden muss.

Im Vergleich zum Vorgänger bleibt LESOIR diesmal wieder überwiegend in ruhigen Gewässern, doch jeder Song hat eine eigene Dynamik, eine Steigerung, die es wert ist, ergründet zu werden. Man wird dafür auch durchaus mit Überraschungen belohnt; vor allem bei den Gesangsarrangements hat die Band einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Und da auch das Coverartwork wieder einmal sehr gelungen ist, steht diesmal auch endlich eine Acht vorne. Macht einfach weiter so, LESOIR!