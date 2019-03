Eine brachiale Breitseite epischen Ausmaßes - und das in 25 Minuten!

Viele düstere Emotionen werden auf "Ruined" geboten, ein verschachteltes Setting ist die Grundlage der Arrangements, und wenn Brachialität gefragt ist, wollen die Herren von LESSER GLOW auch gerne den unkonventionellen Anstrich ihres Materials anpassen. Keine Frage also: Hier ist harter Tobak im Angebot.

Dabei ist das stete Spiel mit den unterschiedlichen Schattierungen der eher finsteren Grundstimmung dieses Albums phasenweise sehr eindrucksvoll eingefangen worden. LESSER GLOW ist imstande, viele Gefühlswelten miteinander zu kombinieren und auch in Einklang zu bringen, ohne dass dabei befremdliche Übergänge oder sphärische Verstimmungen drohen. Im Gegenteil: Die manchmal fast zerbrechlichen akustischen Parts werden wunderbar in die brachialen Sludge-Passagen übergeleitet, der Wechsel zwischen eigenwilligem Doom Metal, der hin und wieder auch mit den Tieftönern von NEVERMORE in Verbindung gerät, und beschwörerischem Post Metal gelingt ohne Schwierigkeiten, und da auch die Ansprüche bisweilen sehr hoch sind und hier auch nicht mit lahmen Interludien gearbeitet wird, sollten auch die metallischen Proggies eine Menge mit "Ruined" anfangen können - zumal die musikalischen Qualitäten von Durchgang zu Durchgang mehr faszinierende Effekte erwirken.

Blickt man letztlich auf die knappe Spieldauer, kann man kaum glauben, dass die Herrschaften in der Kürze der Zeit ein so intensives, episches Event haben zaubern können. Doch die atmosphärische Breite, die vielfältigen Emotionen, die blitzsaubere Performance und zuletzt auch der schwere, regelrecht erdrückende und doch eindringliche Sound führen dazu, dass man sich schnell von LESSER GLOW in den Bann ziehen lässt. "Ruined" ist eine moderne Breitseite in Sachen monumentaler Doom, aufgefüllt mit postmetallischer Detailarbeit und brutalen Sludge-Passagen. Kann man in dieser Sparte mehr verlangen? Nun, wahrscheinlich nicht.

Anspieltipps: Ruined, Under The Polar Shade