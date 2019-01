Der Funke springt nicht über

Es gibt schon wirklich bewegende Folksongs; gerade wenn die Emotionen überkochen und die Intensität sich mit einer minimalistischen instrumentalen Performance vermischt, kann man vor jedem Lagerfeuer regelrecht dahinschmelzen und sich vom klassischen Singer/Songwriter-Input wegziehen lassen. Leider gibt es aber auch die etwas oberflächlichere Variante, die nicht selten mit radiotauglichen, Pop-affinen Arrangements vermischt wird. Und damit wären wir dann beim aktuellen Album von LIKE SNOW, einer jungen deutschen Truppe, die an sich vielleicht keine schwachen Nummern komponiert, dieses mitreißende Momentum aber nur sehr, sehr selten in die Songs einbauen kann - und letztendlich, zumindest ausgehend von der neuen Platte, zu selten!

"Beauty & Fear" ist nämlich im Großen und Ganzen ein zu starkes Zugeständnis an den Mainstream, dem es an Tiefgang, aber umgekehrt auch an entsprechender Schunkelstimmung fehlt. Den etwas beschwingteren Nummern mangelt es an Pep, die ruhigeren Stücke bringen die emotionale Seite nicht so recht auf den Punkt, und die immer wieder eingestreuten, 'normalen' Rocksongs lassen den individuellen Charakter vermissen und haben bisweilen sogar den weniger wünschenswerten Fahrstuhleffekt - man hört sie, und letztendlich nimmt man sie aber doch nicht wirklich wahr. Und das sollte nicht der Anspruch einer Band sein, die durchaus in den Roots der Folkmusik ihre Inspiration sucht.

Insofern ist "Beauty & Fear" zwar irgendwie von allem etwas, aber schließlich kein Album, an das man sich langfristig binden möchte, weil die einzelnen Anteile nicht mit der nötigen Leidenschaft gefüllt werden. Die Songs sind allesamt nicht wirklich schlecht, doch der Reiz, mal wieder öfter auf die Beschallung dieses Albums zurückzukommen, ist leider sehr, sehr gering - einfach weil die Leidenschaft nicht durchdringt. Für's Radio mag LIKE SNOW gute Arbeit machen, für den etwas anspruchsvolleren Hörer aber definitiv nicht!