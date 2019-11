Extreme Aggression!

25 Minuten! Länger braucht LIONHEART nicht, um den Metalcore-Stiefel herunterzuspielen. Mit ihrem neuen Album "Valley Of Death" hauen die Kalifornier um Frontwüterich Rob Watson uns in kompromissloser Auf-die-Fresse-Attitüde wieder ordentlich etwas um die Ohren. Und auch auf dem neusten Streich versuchen sie so viel Aggression und Wut in kürzester Zeit zu bündeln, um nicht nur als erster über die Ziellinie zu schreiten, sondern auch ihren Fans das zu bieten, was sie seit dem letzten Longplayer "Welcome To The Westcoast II" eh schon erwarten.

Es wird nicht lange gefackelt, nicht blöd um den heißen Brei geredet – LIONHEART lässt Taten sprechen. Straighte Abrissbirnen wohin man schaut, dazu eine atemberaubende Geschwindigkeit, Wucht und Power, sodass einem alles aus dem Gesicht fällt, sowie eben die angenehme Kurzweiligkeit, die zehn Songs unter 25 Minuten eben so mit sich bringen. Das Feuer brennt ab der ersten Sekunde von ''Valley Of Death" lichterloh und wird auch nach dem dritten, vierten Durchgang nicht erloschen. Dafür bündelt die Platte einfach zu viel Aggressivität.

Mit Jesse Barnett (STICK TO YOUR GUNS) brüllt sich neben Watson selbst auch noch ein Gast bei 'Rock Bottom' die Seele aus dem Leib. Doch auch ohne Kollaborationen schlagen beispielsweise 'Burn', das eher atypische 'For The Record' oder das Abschlussbombardement 'In My Skin'/'Dragging Heaven' vollends in die Magengrube. Insofern wäre eine längere Spielzeit bei all der Kraft auch fatal gewesen, hätte sie das Hörvergnügen doch nur ausgebremst. So bekommt man mit "Valley Of Death" genau das, was man sich erhofft: kurze, knackige Metalcore-Hassbrocken, zu denen man in knapp einer halben Stunde die Sau rauslassen kann.