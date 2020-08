Unaufgeregte Leichtigkeit des Seins

Mit "Magic Is Alive" haben die Jungs von LIONVILLE ihr mittlerweile viertes Album am Start. Schon beim ersten Durchgang ziehen schöne Bilder an meinem inneren Auge vorbei: Sommer, Sonne, Strand, Cocktails – kurz: gepflegte Partystimmung. Melodiöse Titel, glasklarer Gitarrensound, tolle Keyboardeinlagen und ein Sänger, dessen Stimme einfach zu all dem passt. Man wiegt sich im Rhythmus der Songs ('Nothing Without You', 'You're Not Alone', 'Runaway'), genießt beim Sonnenuntergang auch die leichte Ballade 'Finally You're With Me' und später 'Into The Night'. Die Stücke 'Every Little Thing Leads Back To You' bis 'I'll Never Give My Heart Away' führen wieder in flotteres Fahrwasser, bis sich mit dem Titelsong der Kreis schließt und noch einmal die angesprochene Leichtigkeit unterstreicht.

LIONVILLE hat mit "Magic Is Alive" ein Album an den Start gebracht, das klassischen, melodischen Rock mit gefühlvollen Balladen verbindet und Erinnerungen an die klassischen Bands der Achtziger aufkommen lässt (ich nenne bewusst keine Namen, es möge jeder für sich herausfinden, welche Bands ihm da spontan in den Sinn kommen). Seine Eigenständigkeit hat der "Sixpack" bewiesen und kann außerdem mit einem tollen Sound und hervorragenden Musikern punkten. Das sind die beiden Sänger Lars Säfsund und Stefano Lionetti – der auch Gründer der Band ist und Gitarre und Keyboard beisteuert, sowie Michele Cusato (Gitarre), Fabrizio Caria (Piano, Keyboard), Giulio Dagnino (Bass) und Martino Malacrida (Drums).