Die Ketten sprengend

Die gibt es noch? Ja, tatsächlich, denn nach "The Script Of My Life" aus dem Jahre 2011 wurde es erstaunlich ruhig um die Proggies von LIQUID HORIZON. Damals hat mir diese wirklich schöne Mixtur aus DREAM THEATER, SAVATAGE und QUEENSRYCHE-Atmosphäre wirklich gut gefallen, haben es die Heppenheimer trotz einiger unübersehbarer Parallelen doch zu ihrem ganz eigenen, warmen Sound geschafft, von dem auch "Beyond Borders" ein schönes Liedchen singen kann.

Einmal mehr sorgt speziell diese tolle Aura für eine musikalische Traumlandschaft, die zum Dahinschwelgen, Entspannen, Faszinieren und eben Träumen einlädt. Doch diesmal sorgen die Südhessen für eine weitere Emotion: Den unbedingten Willen, seine Grenzen auszutesten und sich aus der befindlichen Schublade zu befreien. Vergessen werden gesellschaftliche und musikalische Konditionen, die Ketten des Normalen, Vorhersehbaren sollen gesprengt werden – entsprechend auch der Titel "Beyond Borders".

LIQUID HORIZON macht den Anfang mit vorliegender Platte, auf der vor allem gleich zu Beginn der 20-Minuten-Mammut 'The Space Trilogy' überzeugt, das von rockigen, melodischen, melancholischen und groovigen Momenten alles zu bieten hat, was die Band in ihrer Karriere den Fans vor den Latz geworfen hat. Ein wunderbarer Querschnitt nicht nur dieses Albums, sondern eigentlich der gesamten LIQUID HORIZON-Karriere.

Nach diesem Statement in Sachen Progressive Rock folgen das 'Pray'-Ausrufezeichen, das atmosphärisch herausragende 'The Traitor' sowie das abschließende 'The Deal', das den Zuhörer langsam wieder aus den Träumen holt und ihn im Hier und Jetzt wohlbehütet loslässt. "Beyond Borders" ist eine sehr spannende und facettenreiche Platte, der man seine gesamte Aufmerksamkeit widmen muss. Man muss die Kunst besitzen, sich wiederum dieser Kunst vollkommen zu ergeben, doch dann erhält man einen äußerst wertvollen Soundtrack für den inneren Seelenfrieden.