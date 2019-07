Mehr als zwei Stunden perfekt inszenierte Monstershow!

Bis auf "Market Square Massacre" mit dem Homecoming-Konzert in Helsinki nach dem triumphalen Sieg beim Eurovision Songcontest mit 'Hard Rock Hallelujah' im Jahr 2006 und einem Mitschnitt aus Stockholm der unter dem Titel "Bringing Back The Balls To Stockholm 2006 – The Opening Night" Teil der 2009 erschienenen Best Of "Zombilation" war, gab es bis heute keinerlei offizielle Liveveröffentlichung von LORDI, vor allem keine vom Meister absegnete.



Diese kommt jetzt unter dem Titel "Recordead Live - Sextourcism In Z7“ sowohl als Doppel-CD, Vinyl und DVD heraus. Das Z7 im schweizerischen Pratteln wurde als der ideale Ort auserkoren um den Fans endlich das ultimative LORDI-Konzerterlebnis auch ins heimische Wohnzimmer zu bringen. Denn auch wenn die Finnen zumindest zuletzt in Sachen Studioalben, um es vorsichtig auszudrücken, vielleicht ein bisschen schwächelten, sind sie live weiterhin eine Bank. Für die DVD-Aufzeichnung in Pratteln haben Mr. Lordi und seine Monstertruppe alles aufgefahren, was eine LORDI-Show ausmacht und vielleicht noch ein bisschen mehr als sonst. Die Bühne ist vollgepackt und es gibt mächtig viel Pyros, Rauch, Feuer und haufenweise Gimmicks und Showelemente. Hier wurde im wahrsten Sinne geklotzt und nicht gekleckert. Dabei vieles was man schon von früher her kennt und auch ein paar neuen Sachen. Wer LORDI bis jetzt noch nicht live gesehen hat, dem möchte ich den Spaß am Ansehen nicht nehmen, indem ich hier zu spoilern anfange und Details verrate. An der Songauswahl gibt es nichts zu meckern und auch die neueren Stücke von "Sexorcim" kommen live besser rüber als auf Platte. Die Stimmung im Z7 wurde in Bild und Ton perfekt eingefangen.



Als Bonus gibt es auf der DVD alle offiziellen Videoclips inklusive einer Rarität mit dem allerersten Musikvideo 'Inferno' aus dem Jahr 1994 (!), und einer Tourdoku, bei der die Band einen Tag begleitet wurde. Zu erwähnen ist noch, dass auf der CD-Version sämtliche Soloeinlagen herausgeschnitten wurden. Endlich möchte ich da sagen, denn bis auf wenige Ausnahmen finde ich diese auf reiner Tonkonserve eher störend.