Unaufgeregte Hardrock-Basics

Wenn man nicht ständig mit Standards bedient werden würde, könnte man sich womöglich etwas mehr für die erste EP der LORDS OF SALEM begeistern. Die Schwaben haben nämlich nicht sonderlich viel im Repertoire, mit dem sich langfristig etwas bewegen ließe, stecken aber zumindest genügend Herzblut in ihre Performance, so dass der eine oder andere geneigte Hardrock-Liebhaber sicherlich etwas darin finden könnte, was ihn für den Augenblick zufriedenstellen wird.



Was "Hell Over Salem" aber ganz klar fehlt, ist der Hauch einer eigenen Note, mit dem sich die Combo aus Stuttgart von Beginn an freischwimmen könnte. Eigenständigkeit mag zwar hier und dort geboten sein, wenn man etwas intensiver über die gelegentlich eigenwillige Gesangsdarbietung diskutiert, doch im Großen und Ganzen reißt sich die Truppe nun keinen Arm aus, um sonderlich originell zu klingen. Umso verwunderlicher ist daher, dass selbst Schockmeister Rob Zombie die Jungs im Vorprogramm haben wollte, wobei die Parallelen im Titel zu dessen Horrorstreifen hier natürlich auf der Hand liegen. Ansonsten dürfte sich aber eher das Publikum von LORDI und Co. angesprochen fühlen, wenngleich auch hier wieder eine Einschränkung greift, denn die LORDS OF SALEM sind etwas basisorientierter und nicht ganz so pompös unterwegs wie die finnischen Superstars.



Am Ende kann man es auf jeden Fall drehen und wenden wie man mag, wird aber immer zum gleichen Ergebnis gelangen: "Hell Over Salem" ist eine anständige EP, hat aber noch reichlich Luft nach oben, ganz besonders im kreativen Abteil. Für den momentanen Zeitvertreib kann man das Teil mit Einschränkungen empfehlen, aber ohne eine klare Steigerung wird man die LORDS OF SALEM in Zukunft auch schnell wieder vergessen.