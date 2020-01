Ohne Core wäre es besser!

Oh man, tue ich mich mit "Immortal" von LORNA SHORE schwer. Deathcore ist einfach nicht meins. Death Metal? Oh ja, immer gerne! Metalcore? Manchmal sehr gerne. Aber Deathcore? Puuh, das ist nicht meins. Aber dennoch versuche ich, fair mit LORNA SHORE umzugehen.

Und die Truppe hat tatsächlich auch Gutes zu bieten. Rein musikalisch ist "Immortal" größtenteils ziemlich gut und weiß zu gefallen. Solange die Songs im 'normalen' Death Metal ablaufen, ist "Immortal" wirklich gut hörbar. Auch die Mischung aus typischen Death Growls und fast schon schwarzmetallischen Screams weiß größtenteils zu überzeugen. Aber leider kommen dann immer wieder diese Core-typischen Passagen, die mich immer wieder herausreißen und mir den Spaß am Hören einfach massiv nehmen. Da fällt es mir insgesamt auch leider recht schwer, die positiven Passagen und Songs ('Warpath Of Disease' gefällt mir noch am ehesten) in den Vordergrund zu rücken und über die Core-Passagen hinwegzusehen.

Ohne diese genannten Passagen würde ich "Immortal" vermutlich 7,0 oder gar 7,5 Punkte geben. Verdammt, ich erwische mich sogar zwischendurch tatsächlich immer wieder dabei, dass ich anfange mitzunicken. Da mir aber der Hörspass in jedem Song komplett vermiest wird und es mir letztlich sehr schwer fällt, dieses Album zu hören, muss ich einiges abziehen, so dass lediglich eine 5,0 bleibt. Schade!