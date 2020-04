In The Name Of Freedom

Leider arg belangloser US Metal.

Die New Yorker LOST LEGACY kannte ich vor diesem Scheibchen noch gar nicht. "In The Name Of Freedom" ist ihr zweites Album, allerdings das erste seit elf Jahren. Dass die Band seit Ende der Neunziger aktiv ist, glauben wir mal einfach. Dass mit Pure Steel ein durchaus namhaftes Underground-Label die Veröffentlichung auf den Markt bringt, zeigt, dass wir die Truppe zumindest ernsthaft betrachten sollten.

Nach mehreren Spins verwundert das Signing aber mehr und mehr. Die No-Name-Truppe kann nicht durch Querverbindungen über Mitglieder anderer Bands an Bekanntheit gewinnen. Und das Songmaterial ist, durch die Bank, leider ziemlich bieder. Es mangelt an Hits, das Drumming ist relativ stumpf, die Produktion gerade so okay. Und dann wäre da noch der Gesang von David Franco (nein, nicht der Schauspieler), der irgendwie nie wirklich überzeugend klingt. Das ist kein kauziger und auch kein wirklich schiefer Gesang - ihm fehlt einfach nur all das, was man am US Metal sonst so schätzt und liebt. Ich würde hier gerne ausführlicher über die Songs reden, aber ich muss ehrlich sagen: Es bleibt einfach fast gar nichts hängen.

Was steht dann eigentlich auf der Habenseite? Die Gitarrensoli sind durchaus gefällig, wenn auch nicht sonderlich bemerkenswert, die Produktion ist nicht wirklich schlecht, das Artwork macht fraglos etwas her. Ja, das wars auch. Wirklich. Mehr kann ich nicht lobend erwähnen.

Ich finde das alles gar nicht unsympathisch und auch nicht wirklich schlecht. Aber ich weiß einfach zehn Minuten später nicht mehr, dass ich das Album gehört habe, und es gibt bei mir auch keinerlei Interesse, die Scheibe jemals wieder aufzulegen. Nachdem Pure Steel sonst herausragende US-Metal-Geschichten wie WIDOW, ARTIZAN, WRETCH oder auch anderen feinen traditionellen Metal wie CONJURING STEEL oder PICTURE unter die Leute bringt, frage ich mich schon: Warum LOST LEGACY? Muss man nicht gehört haben. Tut aber auch nicht wirklich weh.

Anspieltipps: Front Line.