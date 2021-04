Neuauflage des bislang unveröffentlichten Debütalbums

Seit mittlerweile 30 Jahren existiert die LOST WORLD BAND und hat sich in dieser Zeit mit dreizehn Veröffentlichungen einen durchaus respektablen Namen in der Prog-Gemeinde machen können. Zuletzt mit "Spheres Aligned", das der Formation vor gut zwei Jahren überaus positive Resonanz einbrachte. Angeführt und geleitet wird das Unternehmen seit jeher von Multi-Instrumentalist Andy Didorenko und seinem Kreativ-Partner Vassili Soloviev, der an der Flöte zu vernehmen ist und den Großteil des Gesangs übernimmt.

Üblicherweise trifft sich das Duo zum gemeinsamen Ausarbeiten von Songideen, doch das war auch für LOST WORLD BAND im vergangenen Jahr nicht möglich. Deshalb hat sich das Duo in den letzten Wochen des Vorjahres auf eine Online-Kooperation geeinigt, und sich dabei jene Aufnahmen erneut zur Brust genommen, mit denen die Formation in den frühen 90er Jahren debütieren wollte. Warum es nicht so weit gekommen ist, weiß man zwar nicht, Tatsache ist jedoch dass die beiden in New York ansässigen Russen seit 2018 an Neuaufnahmen für "Lost World 1992" arbeiteten, die Fertigstellung aus terminlichen Gründen aber immer wieder verschoben wurde.

Erst diverse Lockdown-Maßnahmen haben scheinbar die nötige Zeit und Muße mit sich gebracht, weshalb mit Matt Brown kurzerhand ein arbeitswütiger, britischer Drummer über das Internet rekrutiert wurde und das Album schlussendlich finalisiert werden konnte. Somit liegt nun endgültig das Erstlingswerk der Prog-Rocker vor, die von den Songs selbst zwar durchaus überzeugt waren, es jedoch für notwendig empfanden die Texte umzuschreiben, und einen großen Teil des Materials neu zu arrangieren. Wie auch immer die Original-Aufnahme geklungen haben, lässt sich dadurch zwar nur schwer feststellen, nicht jedoch die stilistische Ausrichtung.

Die war schon in jener Phase mehr als nur facettenreich. So gibt es schon auf diesem Dreher symphonisch angelegten Prog Rock, Jazz-Anleihen, Bombast-Pop-Sequenzen und sogar eine Menge klassischer Musik zu hören. Allerdings, und spätestens daran erkennt man, dass es sich um ein Werk einer damals noch nicht unbedingt erfahrenen Band handelt, konnten die erwähnten Zutaten bei weitem noch in jener eleganten Art kombiniert werden, wie das etwa auf dem erwähnten letzten Album von LOST WORLD BAND der Fall gewesen ist.

Schlecht machte die Formation ihre Sache zwar schon damals nicht, ihren Weg musste sie aber erst finden. Daher wirkt "Lost World 1992" in gewisser Weise wie ein Compilation-Album. Wie ein gelungenes allerdings, denn zumindest einige der Kompositionen, wie etwa das Jazz-Prog-Elaborat 'Night City', oder das mit einem Hauch Psychedelic Rock ausgestattete 'Journey' lassen retrospektiv erkennen, dass hier überaus talentierte Musiker und Songschreiber gemeinsame Sache machen.