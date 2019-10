Die sanft-rockige Seite Südtirols.

Ja, wirklich, da kann man nicht nur Urlaub machen, da leben sogar Menschen. Und manchmal machen sie Musik, so wie die Band LOST ZONE, die mit ihrer Debüt-EP "Promises" sechs Stücke in der Schnittmenge aus Alternative Rock und Pop auf einen Silberling gebannt und unter das Volk gebracht hat. Ja, und dabei mal absolut professionell mitmischt und sich daher die Frage aufdrängt, wieso die Jungs ihr Scheibchen in Eigenregie herausbringen müssen. Vielleicht höre ich ja schief, aber das hier müsste doch in den A&R-Abteilungen der großen Mainstream-Labels offene Drehtüren einrennen. Vielleicht ist da ja der Makel "Südtirol" das Problem, und wäre man aus Wien oder Hamburg, hätte eventuell schon jemand zugeschlagen. Aber hey, Lieder wie 'No Regrets'. 'Away From Severity' oder 'Scream' sind perfektes Radiofutter, wenn man mal in die Reihe aus ausgelutschten Retortenbeats und Hip Hop-Prolls einbrechen kann, die das heutige Radioprogramm häufig unerträglich machen.

LOST ZONE hat fast 23 Minuten handwerklich gut gemachte Musik mit Gespür für die potentielle Hitmelodie vorgelegt und kann mit genug Rockappeal vermeiden, unbemerkt vorbeizurauschen. Das ist mehr als viele große Acts zustande bringen und deshalb möchte ich die Drei, die selbst sagen, dass sie unter anderem von LINKIN PARK, die sie auch covern, beeinflusst sind, ans Herz legen, denn die bis zu sieben letzten Scheiben dieser selbst auserkorenen Vorbilder lässt "Promises" schon mal hinter sich. Deutlich. Hört selbst, hier ist 'Color Blind': Youtube.