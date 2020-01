Diese Musik kann schnell entgleiten.

"Gramarye", dem Vorgänger zu "Oresteia" habe ich noch sehr wohlwollend ins Auge geschaut. Leider vermögen es die beiden Künstler Otrebor und Bezaelith mit ihrem dritten Album nicht mehr, mich (und wohl auch die anderen Soundchecker) in den Bann zu ziehen. Dabei hat sich rein musikalisch nicht allzu viel verändert, LOTUS THIEF spielt immer noch auf atmosphärische Wirkung ausgelegte, dunkle Musik mit orakelnden weiblichen Vocals und mitunter vom Winde verwehten Black-Metal-Passagen. Doch diesmal wirkt alles irgendwie langatmig und schwergängig. Zu behäbig bauen sich die Songs auf, zu lange schweben die Töne in der Luft, zu entrückt wirken die Instrumente, vor allem die Gitarren verhallen oft im Nirgendwo.



Da das Album keine 40 Minuten lang läuft, kann man es recht oft hören, aber es entwickelt sich leider auch auf Dauer keine tiefere Beziehung zwischen mir und dem Pärchen aus San Francisco. Natürlich ist die Musik sehr professionell in Szene gesetzt, produktionstechnisch reich ausstaffiert und angenehm abgerundet, zudem hat sie klangliche Tiefe und Volumen. Aber ich würde gerne etwas greifen können. Dies gelingt teilweise beim Opener 'Agamemnon', auch 'The Furies' hat ein paar recht packende Akkordwechsel, doch die meiste Zeit entgleitet mir das Album. Vielleicht helfen hier ja Booklet und das Erkunden der Texte, die sich auf die Trilogie des griechischen Dichters Aischylos beziehen. Und vielleicht können Fans von ALCEST und ähnlichen Klängen da auch eher etwas festhalten als ich. Die Band wird schon ihre Abnehmer finden.