Ans-Herz-geh-Rock

Als großer Freund des SEVENDUSTschen Rocks und hier im speziellen der großartigen Stimme von Lajon Witherspoon blicke ich natürlich entsprechend erwartungsvoll auf das erste Solo-Album von CLINT LOWERY. Nach elf SEVENDUST-Alben ist es höchste Zeit, dass der Klampfer auch einmal alleine zeigt, was er so draufhat. Und das Ergebnis kann sich mehr als hören lassen. "God Bless The Renegades" ist ein großartiges Rockalbum mit vielen Highlights und noch mehr Gefühl geworden. Klar, dass Herr LOWERY sich stilistisch nicht allzu weit von seinem Hauptbrötchengeber entfernt, doch in Anbetracht der Tatsache, dass sich seine Stimme auch hervorragend für kraftvollen Rock und gefühlvollen Metal eignet, hätten stilistische Experimente sicherlich eine negative Wirkung gehabt.

So fokussiert sich der Jacksonville-Rocker auf das, was er kann. Mal nehmen astreine Ohrwürmer mit grandiosen Refrains fest das Heft in die Hand ('Kings', 'Alive'), mal sorgen auch emotionalere, tiefgründigere Momente für die gewissen Aha-Erlebnisse ('You Go First', 'Silver Linings'), mal groovt sich der Rhythmusgitarrist regelrecht in einen Wahn und haut uns tolle Rocker um die Ohren ('God Bless The Renegades'). Doch trotz der Querverweise zu SEVENDUST hat man zu keiner Sekunde den Eindruck, als ginge Clint heuer auf Nummer sicher - im Gegenteil! In jeder Faser seines Soloausflugs wird seine Tiefgründigkeit und eigene Handschrift deutlich.

"God Bless The Renegades" ist eine eindeutige Herzensangelegenheit, mit der sich jeder Freund rockig-metallischer und metallisch-rockiger Klänge anfreunden kann. Kein Schnellschuss, keine Langeweile, kein 0815-Geklimper, hier kommen die verschiedensten, positiv konnotierten Gefühle in einer hervorragenden Art und Weise zum Ausdruck, dass es schlichtweg eine große Freude ist, Herrn LOWERY beim Riffen und Singen zuzuhören. Und wer weiß, wie sich jene Inspiration auf die nächste SEVENDUST-Scheibe auswirken mag. Fest steht zumindest, dass CLINTs Soloausflug ans Herz geht und die dichte Wolkendecke an diesem Februartag ein wenig aufreißt.