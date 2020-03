Der Teufel traut sich hier nicht so recht.

Das LUCIFER-Debüt hat mich direkt entzückt, denn straighter Doom-Rock mit weiblichem Gesang trifft oft meinen Geschmack. Die zweite Scheibe, mit der Johanna Sadonis sich dann mit Nicke Anderson zusammengetan hat, ist mir ein wenig durchgerutscht. Doch nun gibt es sogar schon Album Numero drei. Die Chance also, Verpasstes nachzuholen.

Doch nach mehreren Spins bin ich mir nun gar nicht mal so sicher, ob ich wirklich viel verpasst habe. Natürlich liegt mir der erdige Rock mit 70er-Schlagseite immer noch gut im Ohr, aber so richtig festbeißen mag er sich dann doch nicht. LUCIFER ist - gerade gemessen am Bandnamen - einfach etwas zu harmlos, zu zahm. Hier fällt mir gleich auch ein Punkt auf, den Kollege Haris in seinem Review zur Zweiten schon dargelegt hat. Sadonis' Gesang wirkt irgendwie nicht so richtig gefühlsecht. Zumindest kommt es bei mir nicht wirklich an. Vieles wirkt auf Nummer sicher getrimmt und für meinen Geschmack auch etwas zu nackt. Etwas mehr Blues, Psychedelia oder Okkult-Charme - alles vorhanden auf dem Debüt - würde hier nicht schaden.

Das heißt nun nicht, dass "Lucifer III" nun völlig herzlos ist. Die erste Hälfte, vor allem 'Midnight Phantom' und 'Leather Demon' zeigt schon auf, dass das Potential der Band da ist, aber es fehlt einfach noch ein Funken Esprit, um in der Liga von beispielsweise PRISTINE, BLACK MIRRORS oder AVATARIUM mitzuspielen. Und eigentlich sollte das bei LUCIFER ja schon längst der Fall sein.