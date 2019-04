Ein flauschwolkiger Gleitschirm-Flug

Ein in weiten Teilen wunderschönes Art-Rock-Album hat die isländische Band LUCY IN BLUE mit ihrem Debüt "In Flight" eingespielt. PINK FLOYD der 70er Jahre atmet hier natürlich aus jedem Ton. Der Vorwurf des Nachmachertums wäre aber total ungerecht, denn es ist eher der Klang und der sanfte Flair der Musik, der an die Floydies erinnert, als die Lieder selbst. Und schon gar nicht alle. Denn LUCY IN BLUE kann durchaus auch mal ein fetziges Gitarrenriff rauslassen oder sich in psych-proggigen Jams ergehen.

Es überwiegen aber die chilligen Elemente, die jedoch nur dann wirken, wenn sich die Hörerschaft bewusst darauf einlässt - sonst kann es passieren, dass sie an einem vorbei plätschern. In der richtigen Stimmung genieße ich aber so wunderbar anmutige Klangspielereien wie das flauschwolkige 'Respire', das zärtliche 'Núverandi' oder den mellotrongeschwängerten Gleitschirmflug 'In Flight'. Proggige Achterbahnfahrten wie 'Tempest' sorgen dagegen für die nötige Auflockerung. Cooles Ding!