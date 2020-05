Holzfällermentalität

Vor knapp 25 Jahren, als der Stoner-Begriff immer entscheidendere Formen annahm, hätten die LUMBERHEAD-Jungs mit ihrem vorliegenden und selbstbetitelten Debüt ein ziemlich wegweisendes Album veröffentlicht. Doch auch zweieinhalb Dekaden später ist ihre Mischung aus angenehm blues-lastigem Stoner Rock, harschem Schwermetall, einer Menge PANTERA-Groove und einer enormen Holzhacker-Wucht eine explosive und überraschend stimmige Angelegenheit.



Doch nicht nur Anselmo und Co. standen hörbar Pate für den LUMBERHEAD-Sound. Auch Ober-Axe-Raiser ZAKK WYLDE mit BLACK LABEL SOCIETY, MONSTER MAGNET, LAMB OF GOD und natürlich BLACK SABBATH – ob nun mit oder ohne OZZY – liefen bei den Sachsen wohl rauf und runter. Und wenn dazu ein sanft staubiger CLUTCH- und KYUSS-Wind nach Leipzig weht, hat man schon ein recht gutes Bild von "Lumberhead".



Auf ihrem Debüt überlassen die vier Jungs nichts dem Zufall, hier sägen die Riffs noch die massivsten Bäume nieder. Ich gehe sogar so weit und werfe mal den Begriff des "Arbeiter Metal" in den Raum. Die Platte macht Bock, so viel steht fest, und mit dem einen oder anderen Aha-Moment weiß LUMBERHEAD auch nachhaltig zu gefallen. 'Axethrower' macht zusammen mit dem etwas melodischeren 'Lion' gleich zu Beginn deutlich, wo der Frosch die Locken hat. Und zu der instrumentalen Durchschlagskraft gesellen sich Vocals, die dem Unterfangen noch mehr Zunder und Tiefe verleihen. Beide Daumen hoch.



Im weiteren Verlauf möchte ich euch noch die Southern-Rock-Nummer 'Backseat Rumble', 'A Cry For Havoc' sowie den energischen 'Moving Mountains'-Abschluss ans Herz legen und ihr bekommt einen sehr guten Überblick über das Erstlingsschlagwerk aus dem Hause LUMBERHEAD. Derweil sitzt der Vierer schon an neuer Musik, doch bevor es hierzu kommt, lasse ich die ersten acht Sägeblätter noch einmal herumkreisen und schaue auf ein durchaus geglücktes Debüt. Gut gemacht, Jungs!