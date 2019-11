Konsequente Weiterentwicklung!

Weg von den Wurzeln zu mehr Eigenständigkeit, genau so kann man die Entwicklung der fränkischen Rocker MAERZFELD am Besten umschreiben. Bekanntlich spielen ja alle Mitglieder der Band auch bei STAHLZEIT, einer der besten RAMMSTEIN-Tributebands Deutschlands. Daher kam es nicht von ungefähr, dass die ersten beiden Alben eindeutig vom Sound der NDH-Götter beeinflusst waren. Mit dem dem dritten Album "Ungleich" von 2017 zeigte man sich dann aber bereits deutlich vielschichtiger und setzt diesen Weg auf dem neusten Werk konsequent fort.

"Zorn" ist insgesamt melodischer und eingängiger ausgefallen als alles, was die Franken bisher veröffentlicht haben. Und es fällt tatsächlich schwer, für ihren neuen Output irgendeine passende Schublade zu finden. Selbst sieht man sich im Industrial, Metal und deutschsprachigen Rock zu Hause, was durchaus so stehen gelassen werden kann. Wobei der Begriff "deutschprachiger Rock" hier am Treffendsten ist; dieser ist im Falle von MAERZFELD eben von verschiedenen Strömungen beeinflusst. Denn ein bisschen Neue Deutsche Härte ist natürlich immer noch vorhanden, wie auch ganz leichte Dark-Rock-Anleihen. Dazu kommen gesellschaftskritische Texte mit gewissem Tiefgang, wo es sich durchaus lohnt, beim Hören auch mal im Booklet mitzulesen.

Man darf echt gespannt sein, wo der Weg von MAERZFELD noch hinführt. Mit einem solch starken vierten Album kann dieser ja im Prinzip nur nach oben gehen.

Anspieltipps: Zorn, Schwarzer Schnee, Menschling