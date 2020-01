Überragendes Spätwerk!

Wenn man eines nicht behaupten kann, dann dass sich die Briten auf den Lorbeeren ihrer vergangenen Tage ausruhen würden. Es gibt da draußen ja etliche Beispiele von Bands, die schon ähnlich lang im Geschäft sind, und die, wenn überhaupt, nur alle Jubeljahre mal eine neue Scheibe herausbringen. Meist geschieht das mit der Begründung, dass die Fans live sowieso nur das alte Zeugs hören wollen. Ich halte diese Aussage für Blödsinn, denn es gibt doch nicht schöneres, wenn die alten Helden mit neuem Material um die Ecke kommen, oder? Wenn dies dann noch fast regelmäßig auf einem solch hohe Qualitätslevel wie bei MAGNUM passiert ist das umso schöner. Gerade mit den letzten beiden Scheiben "Sacred Blood "Divine" Lies" (2016) und dem ziemlich exakt vor zwei Jahren erschienenen "Lost On The Road To Eternity" zeigten sich die alten Recken in einer fast schon beängstigten Spätform.



Und auch Album Nummer 21 überzeugt von erster Sekunde an auf ganzer Linie. Elf Stücke, wie gewohnt aus der Feder von Tony Clarkin, befinden sich auf "The Serpent Rings", die sich alle auf höchstem Qualitätslevel bewegen. 'Where Are You Eden?' eröffnet, eingeleitet durch ein kurzes Intro, den musikalischen Reigen schwungvoll. Kernstück ist hierbei zweifelsohne der überragende bombatische Titeltrack 'The Serpent Rings'. Bob Catley gehört trotz seines fortgeschrittenen Alters immer noch zu den charismatischsten Sängern überhaupt. Mit seiner einzigartigen Stimme veredelt er jedes Musikstück. Auch etwas außergewöhnliche Nummern, wie das mit einem jazzigen Mittelteil ausgestattete 'House Of Kings' sind da nicht auszunehmen. Das emotionale 'Crimson On The White Sand' bildet dann nach rund 60 Minuten nochmals einen weiteren abschließenden Höhepunkt.



MAGNUM ist eine in Würde gealterte Band, die es auch heutzutage noch schafft ihre Fans mit jedem neusten Werk in Verzückung zu setzen. Und gerade "The Serpent Rings" braucht sich dabei keinesfalls hinter Klassikern wie "On A Storyteller’s Night" verstecken.