Ho ho ho ho! Von drauß' vom Walde komm ich her ....

Ja, es lässt sich nicht leugnen: Demnächst ist wieder Weihnachten, was auch schon seit Wochen beim Einkaufen nicht zu übersehen ist. Und so werden wir natürlich auch wieder mit ganz vielen "traditionellen" Weihnachtsliedern "zugeballert". Zugegebenermaßen dürfte sich der Andrang in Kaufhäusern der Coronasituation geschuldet etwas in Grenzen halten. Und da die meisten Weihnachtsmärkte auch nicht geöffnet sind, bleibt uns viel Gedudel erspart. Nicht falsch verstehen, ich habe absolut nichts gegen Weihnachten, aber auf manche Dinge kann ich gut und gerne verzichten. Dafür gibt es dieses Jahr eine ausgesprochen erfreuliche Weihnachtsüberraschung aus dem Hause MAJESTICA: "A Christmas Carol". Ja, richtig gehört, eine Weihnachtsplatte im Symphonic-Power-Metal-Gewand, quasi ein Weihnachtsmusical, basierend auf der bekannten Geschichte um Ebenezer Scrooge ("A Christmas Carol" von Charles Dickens, von 1843).



Schön für uns, dass sich Tommy Johansson einen lang gehegten "albernen" Traum erfüllen und ein Weihnachtsalbum veröffentlichen wollte: "Der Grund, warum wir ein Musical Album über Ebenezer Scrooge machen wollten, ist einfach: Es ist eine großartige Geschichte, die man sich gerne um Weihnachten erzählt und sie funktioniert so gut als Musical. Und mit der Hilfe von verschiedenen Sprechern und Sängern wurde es uns möglich, dieses Album umzusetzen und wir sind sehr glücklich über das Ergebnis."



Dem kann ich nur zustimmen: Es macht einfach Spaß, dieses Album anzuhören und bei jedem Durchlauf immer Neues zu entdecken. Welche Weihnachtslieder in die einzelnen Titel eingebaut wurden, ist beispielsweise eine der kleinen Herausforderungen. Oder man lässt einfach die einzelnen Stimmen und Chöre auf sich wirken. Alles ist so liebevoll arrangiert und zusammengefügt, da kann man beim Zuhören schon einmal den ganzen tristen Alltag vergessen. Kitschig? Fehlanzeige. Ein wenig sentimental vielleicht, aber das darf es in der Weihnachtszeit ja auch sein - besonders in diesen schwierigen Zeiten. Das Thema ist so erfrischend umgesetzt, obwohl es ja schon das eine oder andere Jährchen auf dem Buckel hat. Bereits das noch ein klein wenig verhaltene Intro ('A Christmas Carol') begeistert, doch schon Song Nummer zwei 'Christmas Story' zeigt die Richtung an - wunderbarer Symphonic Power Metal – und allerspätestens bei 'Ghost of Marley' ist die Gänsehaut vorprogrammiert. Und so nimmt die bekannte Geschichte wie vor 177 Jahren ihren Lauf mit dem Geist der vergangenen Weihnacht, dem der diesjährigen und zum Schluss dem der zukünftigen Weihnacht. Abgerundet wird alles mit dem instrumentalen 'A Majestic Christmas Theme' – ganz großes Kino!



Was bleibt noch zu erwähnen? Ja, richtig, da gibt es noch Tommy, an der Gitarre und am Gesang. Dass Herr Johansson richtig gut singen kann, hat er ja bereits hinreichend bewiesen. Allerdings übertrifft er sich bei "A Christmas Carol" noch einmal selbst. Bei allen Liedern hört man ihm und dem kompletten Team überdeutlich die pure Freude und den Spaß an dieser Platte an. Somit geht ein großes Dankeschön an Tommy und alle Beteiligten, die diesen "albernen" Traum so exzellent verwirklicht haben! Einfach anhören, gerne auch mehrmals, dabei vielleicht das eine oder andere Plätzchen genießen, einen Glühwein schlürfen und ein wenig an den Geist der Weihnacht erinnert werden. Hohohoho...