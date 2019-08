Stilwechsel mit offenem Ausgang.

Ich muss mich beim Hören des Openers 'Destroy Space' tatsächlich noch einmal rückversichern: Ja, das sind dieselben Ukrainer namens MAJESTY OF REVIVAL, die auf ihrem "Iron Gods"-Album noch Euro-Power-Metal der Marke STRATOVARIUS gespielt haben sollen. Was ich hier höre, geht aber eher in die DISTURBED-Richtung mit PANTERA-Melodien. Klingt eigentlich ganz cool. Auch andere Songs wie "S7" gehen in die härtere Richtung, oft verquirlt mit progmetallischen Breaks. Ansonsten pflügt "Timeless" querbeet durch verschiedene Stile, von groovigem Hardrock ('Dream Dealer') über luftigen Alternative ('Sinners & Saints'), kraftvollen Prog-Power ('Consciousness Beyond') bis hin zu Melo-Death mit kehligem Gesang ('Doppelgänger') ist hier vieles abgedeckt. Sogar eine funkige Klamauk-Nummer ist dabei ('Bury Me'). In den meisten Bereichen überzeugt die Band, wenn mir auch nicht so richtig klar ist, wohin die Reise nun eigentlich gehen soll. Das Verbindende fehlt dem Album ein wenig; zudem dürfte es gerne etwas lebendiger, atmungsaktiver klingen. Für mich ist "Timeless" somit eine insgesamt interessante Veröffentlichung, die in viele Richtungen schielt, aber nicht so richtig den Dreh schafft, mich längerfristig an sich zu binden. Den Namen behalte ich allerdings im Auge.