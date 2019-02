Quorthon lässt grüßen!

BATHORY-Fans aufgepasst, diese Platte hier könnte für euch von größtem Interesse sein - vorausgesetzt natürlich, ihr habt überhaupt erst die Möglichkeit, sie für euch zu entdecken. "Nightmares And Abominations" ist das Debütalbum der bereits 2017 in Australien gegründeten Black-Thrasher von MALICHOR, und es ist zugleich eine Platte, an der sich niemand satt hören wird, wer vom steten Mix aus aggressivem Fast-Forward-Thrash und epischem, bisweilen hymnischem Material nach bester Quorthon-Machart nicht genug bekommen kann.

Zunächst sei aber noch gesagt, dass die aus der Asche mehrerer australischer Underground-Acts hervorgegangene Combo recht zielstrebig formuliert, wie für sie erhabener Heavy Metal klingen soll. MALICHOR hat eine paar Dutzend richtig starker Riffs am Start, geht gerne mal in die kontrollierte Offensive, verpasst aber niemals die Gelegenheit, nach einem zünftigen Break einen epischen Part anzuschließen, in dem der Mix aus melodischem Stoff der Sorte verschleppter DISSECTION-Arrangements und gelegentlich recht fiesem Thrash, wie man ihn hier und dort sogar von CARPATHIAN FOREST und Co. zu hören bekommen hat, jenen majestätischen Charakter bekommt, der die BATHORY-Reminiszenzen schlussendlich vollends rechtfertigt.

Viel mehr muss zu "Nightmares And Abominations" daher auch nicht gesagt werden, mal abgesehen davon, dass Fans von NECROPHOBIC und NIFELHEIM ebenfalls ihren Spaß an der finsteren Materie haben sollten, sofern sie sich auch mit abgeschwächten Aggressionen im Austausch mit vielen Classic-Metal-Parts arrangieren können. Aus diesem Grund sollte man sich auch vom recht klassischen Artwork nicht täuschen lassen, denn in "Nightmares And Abominations" steckt hier und dort doch mehr infernalisches Liedgut, als das Cover vermuten lässt.

MALICHOR mag vielleicht nicht die räudigste Band unter der Sonne sein, aber sicherlich eine der besseren - gerade dann, wenn Black Heavy Metal eine Stilbezeichnung ist, die bei den persönlichen Vorlieben ganz weit vorne steht!



Anspieeltipps: Sentinels, Rise Of The Ancient, Descend Into Madness