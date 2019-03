Malmsteen auf Blues-Pfaden

YNGWIE MALMSTEEN spielt den Blues? Klingt für viele Fans des legendären Saitenhexers sicher erst einmal verwirrend, denn normalerweise ist der Schwede ja vor allem für seine neoklassischen Leads und blitzschnellen Gitarrenläufe bekannt. Und auch auf dem neuen Langspieler "Blue Lightning", der zu großen Teilen aus Coverversionen bekannter Rock-Klassiker besteht, kann der Maestro nicht ganz aus seiner Haut. Doch über weite Strecken regiert trotzdem ein ganz anderer und deutlich entspannterer Ton, an den sich manch ein Hörer sicher erst einmal gewöhnen muss.

Der Einstieg fällt aber überraschend leicht, denn die Eigenkomposition 'Blue Lightning' präsentiert erst einmal gewohnte Malmsteen-Kost, die sich auch auf dem letzten Silberling "World On Fire" sehr gut gemacht hätte. Zwar müssen die klassisch angehauchten Gitarren hier immer wieder typischer Blues-Pentatonik weichen, doch insgesamt bleibt der Track trotzdem ein temporeicher Rocker, der jede Menge Spaß macht. Gleiches gilt auch für das folgende JIMI HENDRIX-Cover 'Foxey Lady', das den Schweden aber noch nicht so recht aus seiner Komfortzone lockt. Immerhin lässt sich der Einfluss des Urvaters der Rockgitarre auch sonst überall in Malmsteens Spiel wiederfinden. Ganz anders sieht es da schon bei 'Demon's Eye' aus dem DEEP PURPLE-Katalog aus, bei dem nun endlich mal echter Blues ausgepackt wird. Überraschenderweise schlägt sich der exzentrische Gitarrero jedoch auch in diesen Gefilden extrem gut. Selbst Kritiker, die ansonsten die ewigen Solo-Orgien bemängeln, dürften hier verstummen, denn offensichtlich kann der 55-jährige auch mit gedrosseltem Tempo wirklich überzeugen.

Leider gelingen aber nicht alle Neuinterpretationen auf "Blue Lightning" ähnlich erfolgreich. So wären da beispielsweise 'Purple Haze' (JIMI HENDRIX) und 'Smoke On The Water' (DEEP PURPLE) zu nennen, die beide mit deutlich verschärfter Geschwindigkeit zum Besten gegeben werden und dadurch leider viel ihrer ursprünglichen Coolness einbüßen. So richtig düster wird es aber nur einmal, dann nämlich, wenn Malmsteen den ROLLING STONES-Klassiker 'Paint It Black' mit aller Macht ins verzerrte Rock-Korsett zwingen will und dabei leider jeglichen Charme des Originals in Grund und Boden knüppelt. Glücklicherweise entschädigt die sehr gelungene Interpretation des BEATLES-Gassenhauers 'While My Guitar Gently Weeps' wieder für diese drei Ausfälle, während die coole Eigenkomposition 'Sun's Up Top's Down' und ZZ-TOPs 'Blue Jean Blues' sogar zu echten Highlights der Scheibe werden.

Unterm Strich darf man dem schwedischen Gitarrengott also durchaus das Gelingen dieses überraschenden Projekts bescheinigen, denn neben ein paar Ausfällen bietet "Blue Lighning" über weite Strecken tolle Rockmusik und einige wirklich gelungene Coverversionen, die den Originalen ganz neue Facetten abgewinnen. Einzig beim Stöbern im Backkatlog von Hendrix und DEEP PRUPLE hätte Malmsteen besser etwas tiefer gegraben, denn die Auswahl der Tracks ist hier doch etwas zu vorhersehbar. Fans können trotzdem bedenkenlos zuschlagen und auch Neueinsteiger in den Gitarren-Akkrobatik-Kosmos könnten dank des neuen Silberlings durchaus Geschmack am einzigartigen Können des Schweden finden.