Leidenschaft ist mehr als nur ein Schnurrbart

Natürlich haben die Damen und Herren von MAMA JEFFERSON bei der Wahl ihres Covers etwas größeren Wert darauf gelegt, mit einem dezent polarisierenden Effekt auf sich aufmerksam zu machen. Hinter dem gewagten Artwork steckt aber wesentlich mehr als lediglich eine Band, die gelernt hat, zielgerichtet zu provozieren. Der feminine Mustache gehört nämlich zu einer voll und ganz ambitionierten schweizerischen Rockband, die mit ihrem gehobenen Sinn für Dynamik sowohl die rotzigen Kernkompetenzen, als auch die experimentellen Vorzüge lebt und atmet - und auch wenn MAMA JEFFERSON damit in sehr guter Gesellschaft ist, ist "Jizzmag" irgendwie anders. Erfrischend anders wohlgemerkt.



Die neue Platte der Eidgenoss(inn)en startet als pure Rock & Roll-Ladung, in der Hooklines ebenso willkommen sind wie freche Gitarrensounds mit leichtem 70er-Appeal. 'Brainwash' und 'Banana White House' sind frech und lebendig und haben zudem eine Menge Eier, nicht zuletzt weil Frontdame und Bassistin Vanja Vukelic ihr Organ maskuliner einsetzt als viele ihrer männlichen Kollegen. Doch die straighte Schiene ist nur eine von vielen Varianten, die MAMA JEFFERSON auf "Jizzmag" beackert. Im weiteren Verlauf gibt es einige Annäherungen an den Psychobilly-Sektor, verhaltene, manchmal gar emotionale Rocksongs, eigenwillige Semi-Balladen und fordernde Alternative-Geschichten, die sich aber nahtlos in den allgemein sehr puristischen Kontext des Bandsounds einfügen. Mit dem traurigen 'Baron' schließt "Jizzmag" zwar relativ ungewöhnlich, aber doch irgendwie passend: denn nichts, was auf diesem Album geschieht, ist vorhersehbar oder gar berechnend. Die Schweizer haben die Überraschung immer auf ihrer Seite, und das bei einer musikalischen Qualität, die nicht anzufechten ist. Immer wieder schön, solche Perlen vorgestellt zu bekommen - speziell wenn sie mit so viel Leidenschaft eingefangen wurden wie der aktuelle Longplayer von MAMA JEFFERSON!



Anspieltipps: Banana White House, Acrasia, Baron