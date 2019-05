Starker Siebziger-Hard-Rock aus Schweden!

Die Schweden THE MAMMUTHUS sollten mit ihrem schweißtreibenden Hard Rock eigentlich genau den Zeitgeist treffen, immerhin erfreuen sich ähnlich gelagerte Acts gerade größter Beliebtheit und füllen reihenweise Clubs und auch größere Hallen. Trotzdem geht das Quintett noch immer eher als Insider-Tipp durch und wird im Promotext zum neuen Album "Forever Tree" nicht umsonst als bestgehütetes Geheimnis Schwedens bezeichnet. Doch mit dem aktuellen Silberling könnte sich das ändern, denn die Jungs haben hier neun Kompositionen eingezimmert, die es wirklich in sich haben.



Der größte Pluspunkt offenbart sich dem Hörer dabei schon innerhalb des eröffnenden 'Green Finger' und dem darauf folgenden Titeltrack, denn schon hier zeigt sich, dass wir es keinesfalls mit einem reinen Retro-Aufguss zu tun haben. Stattdessen nimmt der Fünfer seine Vorliebe für den Sound der Siebziger und klassische Hard-Rock-Titanen wie LED ZEPPELIN und vermengt das Ganze munter mit einem bunten Strauß von Einflüssen, die von düsterem Doom, über beschwingten Blues bis hin zu Stoner Rock reichen. Als Hörer drängen sich diese Versatzstücke trotzdem nie offensichtlich auf, sondern die verschiedensten Spielarten fließen praktisch nahtlos ineinander, was dem Fünfer einen sehr eigenständigen Sound verschafft, den man so bei anderen Retro-Bands nicht findet. Gemixt mit den kantigen und ausdrucksstarken Vocals von Fronter Joachim Akerman, sowie der wunderbar unpolierten Gitarrenarbeit von Kalle Edh und Lyris Karlsson entstehen großartige Kompositionen, die schon beim Genuss im heimischen Wohnzimmer Lust auf eine Live-Performance der Truppe machen. Abgerundet wird die Scheibe schlussendlich von einer luftigen und dynamischen Produktion, die die Natürlichkeit einer Aufnahme aus den Siebzigern mit druckvollem modernem Sound verbindet.



Bis hierher macht "Forever Tree" also schon einen mehr als gelungenen Eindruck und dann hauen die Schweden mit dem finalen 'Skeleton Dance' noch einmal ein echtes Pfund raus, das für mich schon jetzt ganz klar zu den Anwärten auf meine Jahrescharts gehört. Fuzz getriebene Gitarren und ein unwiederstehlicher Groove - hier bringt der Fünfer noch einmal alles auf den Punkt, was dieses Album zu einem echten Genuss macht. Entsprechend sollten sich Fans von klassisch angehauchtem Hard Rock den Namen THE MAMMUTHUS auch dringend auf ihrem Merkzettel notieren.