Gefühlvoller, angenehm-virtuoser Brit-Prog.

Die Musiker der Band MARILLION sind rührig, alle naselang erscheint ein neues Album, bei dem einer oder mehrere der Herren beteiligt sind. Dieses Album ist aber dennoch etwas Besonderes, denn Mark Kelly, MARILLIONs Keyboarder, ist bisher nicht mit Soloaufnahmen unter dem eigenen Namen aufgefallen. "Marathon" ist also eine Premiere, auch wenn es ein offenes Geheimnis war, dass es ein solches Werk irgendwann geben würde.

Interessant ist, dass Musiker aus dem MARILLION-Umfeld eigentlich nie das Genre verlassen, egal, wer Namensgeber für ein neues Opus ist, man bewegt sich immer im Progressive-Rock-Umfeld. Die Musiker machen augenscheinlich genau das, wozu sie weiterhin Lust haben. Daher ist es keine Überraschung, dass auch MARK KELLY’S MARATHON genau in die gleiche Kerbe schlägt.

Aber "Marathon" ist auch ein ambitioniertes Werk. Gleich zwei lange Geschichten erzählt uns Mark Kelly mit seinen Mitstreitern, die nicht nur Beiwerk eines Soloalbums sind, sondern bei allen Stücken mit komponierten. Wer also befürchtet, eine CD mit Keyboard-Eskapaden zu bekommen, kann beruhigt aufatmen. Kelly stellt sich nicht in den Vordergrund, sondern in den Dienst der Stücke.

Gleich das erste Epos, das aus drei Teilen bestehende 'Amelia', das sich mit der Flugpionierin Amelia Earhart beschäftigt, ist ein elfminütiger Prog-Schwelger, der mit Dynamik und Virtuosität punktet und in dem man Kellys typischen Keyboard-Sound hören darf. Was will der Neoprog-Fan mehr? Ach so, einfach eben mehr? Ja, gibt es ja noch. Das folgende 'When I Fell' ist ein ruhiger, melancholischer Song, der nach zwei Dritteln in einen Instrumentaljam mündet und dann in einen elektronisch-loungigen Teil. Interessant, aber nach ein paar Durchläufen nicht mein Favorit.

In 'This Time' wird erstmals ohrenfällig, dass sich Kelly mit dem Sänger Oliver M. Smith einen großartigen Mann ans Mikrofon geholt hat, der aber eine kleine Angriffsfläche bietet: Er klingt stark nach späten GENESIS. Das ist sicher kein Makel, aber doch auffällig. Und natürlich ein Lob für den Herrn Smith. 'Puppets' ist ein besonderes Stück, nicht nur, weil es dramatisch und kraftvoll klingt, sondern weil es mit dem typischen MARILLION-Gitarrensound aufwarten kann, denn Steve Rothery spielt die Gitarre. Der lange Instrumentalteil wird dadurch zu einem echten Fan-Fest, in dem sich Rothery und Kelly den Ball zuwerfen. Großartig!

Zum Abschluss gibt es dann das zweite Epos, das in vier Teile separierte '2051'. Eine Science-Fiction-Geschichte, bei der Kelly und seine Truppe alle Register des Prog ziehen und sich nochmal stilistisch und akustisch zwischen MARILLION und GENESIS setzen. Mit über fünfzehn Minuten zwar nicht das Herzstück des Albums, aber auf jeden Fall mein Höhepunkt.

Keine Überraschungen, doch das Soloalbum des britischen Tastenmannes ist qualitativ hochwertig, was nicht nur an den Kompositionen, sondern natürlich besonders an den Musikern liegt, denn mit dem Sänger Oliver Smith und John Cordy und Pete Wood an den Gitarren, Conal Kelly am Bass und Schlagzeuger Henry Rogers hat er sich offensichtlich eine kreative Band zusammen gestellt, die dieses Album während der Covid-19-Krise jeweils in ihren eigenen Homestudios eingespielt und dann von Mark und Oliver hat zusammenmischen lassen. Sollte jemand daher Spontaneität vermissen, nun, das ist wohl erklärlich. Aber im Neoprog auch nur live notwendig.

"Marathon" ist ein absolut gelungenes Album, das zusätzlich noch mit einem umfangreichen und informativen Booklet aufwartet. Das Gesamtpaket ist für Progfreunde eine klare Empfehlung, aber glücklicherweise muss niemand einfach auf mich hören, denn Mark Kelly hat das lange 'Amelia' bereits als Video veröffentlicht. Ich bin sicher, dieser Clip wird direkt zum Kauf animieren:

Übrigens: Es gibt auch eine limiterte Ausgabe mit DVD, auf der das komplette Album auch visuell präsentiert wird. Die DVD liegt mit nicht vor, aber ich denke, dass das Video zu 'Amelia' daraus stammt.