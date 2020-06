Was wird aus den grauen Landschaften?

"Metamorphoses" ist das Debüt-Album von MARROWFIELDS aus Massachusetts, USA. Demnach ist die Band ein Neuling in der großen Welt des Schwermetalls, doch dafür ist die Mucke des Quintetts schon ziemlich schwergewichtig. CROWBAR, NEUROSIS aber auch die Schwaben von UNDERTOW fallen mir ein, wenn ich 'The Flood' höre, wo die raue Stimme von Ken Gillis mit einiger Verzweiflung gegen die schwerfälligen Doom-Riffs ankämpft. Auch die beiden schwarzen Vögel 'Crow And Raven' - beide sind übrigens auf dem passend in Grautönen gehaltenen Cover zu sehen - bringen eher Unheilvolles ans Ohr.



Die Welt wurde von irgendetwas Bösem zermalmt und jetzt schauen wir mal wie es weitergeht. Hier deutet "Metamorphoses" aber immer wieder an, dass eine solch dramatische Veränderung auch Gutes bringen kann, die Musik pflanzt immer wieder ein Fünkchen der Hoffnung, erhabene Melodien erinnern zudem an eine prunkvolle Vergangenheit.



Das sind dann auch die besten Momente in der eher wüsten Musik, die mir auf Dauer dann doch eine Spur zu schleppend, zu malmend ist, zu unvariabel. Hier ist noch eine kompositorische Lücke zu Bands wie NEUROSIS oder ISIS zu ihren besten Zeiten. Aber die guten Ansätze lassen den Schluß zu, dass in der Band auf jeden Fall Potential steckt.