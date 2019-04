Gelungenes Comeback dank Frischzellenkur!

Achtung Verwechslungsgefahr, hier handelt es sich nicht um die US-Amerikaner, sondern um diese aus Regensburg stammende Formation, deren Gründung auf das Jahr 1973 zurückgeht, damals noch unter dem Namen BLACK MASS, bevor man sich Mitte der 70er in MASS umbenannte. Die beste Zeit hatten unsere Landsleute in den 80er Jahren mit Veröffentlichungen wie 'Angel Power' (1980) 'Metal Fighter' (1983) oder auch 'War Law' (1984). Die letzte Scheibe der Bajuvaren vor ihrer Auflösung, deren Stil sich am besten als eine Mischung aus Hard Rock und Heavy Metal beschreiben lässt, war 1986 'Kick Your As'. Vor zwei Jahren hat Bassist Günther V. Radny als einzig verbliebenes Gründungsmitglied mit einer komplett neuen Mannschaft MASS wiederbelebt. Eine Wiedervereinigung in der ursprünglichen Besetzung war aus gesundheitlichen Gründen leider nicht möglich.

Das neue Werk hat dabei den passenden Titel "Still Chained". Enthalten sind darauf 15 Stücke, von den nur zwei wirklich neu sind. Beim Rest handelt es sich um Neuaufnahmen alter Songs aus so ziemlich allen Schaffensperioden. Schön ist hierbei, dass im Booklet jeweils beim Titel das Originalalbum mit Erscheinungsjahr erwähnt wird. So stammt die Eröffnungsnummer 'Back To The Music' von "Slaughter House" aus dem Jahr 1979. Diesen Track hat man wie die anderen zwölf alten Stücke einer kompletten Runderneuerung unterzogen. Neu sind hier vor allem die von Clemens Matejka bedienten Keyboards, die hier eigentlich fast durchgehend in Form einer Hammondorgel eingesetzt werden. So sehr Neueinspielungen immer ein gewisses Risiko in sich bergen, umso mehr ist es hier genau diese Art von Frischzellenkur, welche die Stücke gebraucht haben. Hier gehe ich komplett mit Günther V. Radny konform, dem eben genau dieser Sound schon länger vorschwebte. Eine weise Entscheidung. Mit Matthias "Wauxl" Pfaller hat man zudem einen Sänger in den Reihen, der mit seiner leicht rauhen Stimme perfekt für den neuen MASS-Sound geeignet ist.

MASS anno 2019 klingt frisch und unverbraucht. Die beiden neuen Stücke 'Restless' und 'We Are Back' runden das äußerst positive Gesamtbild ab. "Still Chained" ist das bärenstarke Comeback einer Band, die in den 80ern durchaus mehr Erfolg verdient gehabt hätte. Allerdings muss man auch kein Prophet sein, dass dies heutzutage noch schwieriger ist als damals. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass uns MASS in dieser Form und Besetzung noch lange erhalten bleibt. Und vielleicht gibt es ja auch schon in naher Zukunft ein neues Album mit komplett neuen Stücken?