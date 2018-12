Gerumpel ohne Strich und Komma

Bei rumpeligem Thrash Metal aus der Schweiz klingelt es bei 99 Prozent der extremen Belegschaft sofort - scheinbar nur nicht bei den Musikern von MATTERHORN, die das CELTIC FROST-Erbe nutzen wollen, um sich selbst in der Szene zu profilieren, musikalisch aber so sehr daneben schießen, dass sich selbst der unkritischste Purist irgendwann entscheiden dürfte, der Band das Gehör zu verwehren.

"Crass Cleansing" ist einfach nur dreckig, schnell und klangtechnisch auf alte Schule getrimmt. Dies sind zwar die richtigen Rahmenbedigungen, aber es sollten dann auch entsprechend Songs herauskommen, die über das übliche Gepolter hinausgehen. Damit kann MATTERHORN aber leider nicht dienen. Im Gegenteil: Das Gros des Materials ist hektisch und konfus, einen roten Faden erhält man nur über das krachige Klangbild und die lärmige Garagenproduktion, und die plakative Bösartigkeit, die die Band ausstrahlen will, kann man ab einem gewissen Punkt auch nur belächeln, weil sie absolut nicht authentisch erscheint.

Von daher muss hier gar nicht weiter ausgeholt werden, weil die Sache in der Summe schnell geklärt ist: "Crass Cleansing" ist ein ziemlich stolpriger Versuch, die alten Helden neu zu beleben bzw. an ein Vermächtnis anzuknüpfen, an das MATTERHORN offenkundig gar nicht in der Lage ist, irgendwie anzuschließen. Das Original ist hier meilenweit voraus und wird über derartige Gehversuche sicherlich nur schmunzeln können.