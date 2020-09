Ein liebevoll gestaltetes Werk, das im wahrsten Sinne des Wortes tiefe Einblicke gibt.

Manchmal gibt es sehr erfreuliche Zufälle. Nach einer Buchrezension habe ich ein wenig auf der Verlagsseite geschmökert und diese Perle entdeckt. Warum mir dieses Buch als QUEEN-Fan bisher "durch die Lappen" gegangen ist, vermag ich nicht zu sagen, umso mehr hat es mich jetzt erfreut. Was das Buch zu einem ganz besonderen Highlight macht: es ist von Brian May selbst geschrieben. Wir erfahren viel aus seinem Leben, seinen Interessen und einige Begebenheiten aus seiner Zeit mit QUEEN fehlen natürlich auch nicht.



Wer jetzt auf sensationelle Enthüllungen hofft, der wird enttäuscht werden. Es geht um liebevoll geschilderte Alltagsbegebenheiten, angefangen bei Brians Kindheit bis zum letztendlich gefeierten Rockstar, alles begleitet von vielen privaten Bildern, fast alle aufgenommen im 3-D-Verfahren (Stereoskopie), an dem Brian seit seiner Kindheit interessiert ist. Und so wirkt das Ganze wie ein Fotoalbum und beim Lesen hat man das Gefühl, dass Brian neben einem sitzt und mit strahlenden Augen all diese Geschichten erzählt. Etwa so, wie wenn Eltern oder Großeltern ihren Kindern oder Enkeln Geschichten zu alten Bildern erzählen.



Ein bisschen kommt dabei auch der promovierte Astrophysiker durch, der mit viel Enthusiasmus die Geschichte der Stereoskopie erläutert und in einem kurzen Abschnitt beispielsweise auch die Geschichte seiner berühmten "Red Special"-Gitarre beschreibt, die er zusammen mit seinem Vater selbst gebaut hat. Es ist gut für uns, dass Brian zum Typ "Sammler" gehört, wie er selbst von sich sagt, so finden sich viele Bilderinnerungen aus Kisten oder Schubladen, die in dreijähriger Kleinarbeit dieses Buch haben entstehen lassen. Angefangen vom ersten Foto zweier Flusspferde von 1959 aus einer "Weetabix-Ceralien-Schachtel", das den Stein ins Rollen brachte, bis zum Hubschrauberbild des Isle Of Wight-Festivals von 2016.



Damit man sich die Fotos auch wirklich dreidimensional anschauen kann, ist in einem Extraschuber ein Stereobetrachter beigelegt (OWL 3-D-Viewer). Obwohl man mit einiger Übung die Bilder tatsächlich auch ohne den Betrachter ansehen kann – Brian beschreibt, was genau man machen muss - ist es mit der "OWL" wesentlich angenehmer, schöner und faszinierender. Ich habe beispielsweise zuerst den Text gelesen, weil ich den einfach so spannend fand und die Bilder dazu konnte ich ja zweidimensional sehen. In einem zweiten Durchgang habe ich dann die 3-D-Aufnahmen auf mich wirken lassen.



Fazit: "QUEEN in 3-D" ist ein wunderbares Buch mit einfühlsamen aber auch informativen Texten. Auch die vielen, bisher nicht bekannten Fotos, ob in dieser besonderen 3-D-Technik oder ohne, geben einen Einblick in das Leben von Brian May und damit auch in die Geschichte von QUEEN, den man so noch nicht kannte. Zur 10-Punkte-Bewertung möchte ich noch ein "summa cum laude" hinzufügen.